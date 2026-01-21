Yamaha Belum Memulai Pembicaraan Kontrak Baru dengan Quartararo

Bos tim MotoGP Yamaha Massimo Meregalli mengatakan bahwa mereka telah melakukan diskusi internal terkait line-up MotoGP 2027 mereka, tetapi mengisyaratkan belum ada percakapan yang dilakukan dengan Fabio Quartararo.

Pasar pembalap MotoGP 2027 tampaknya akan menjadi satu yang paling sibuk dalam beberapa tahun, karena hampir semua kontrak di grid berakhir pada akhir musim saat ini.

Beberapa nama muncul sebagai fokus di pasar pembalap, dengan juara bertahan Marc Marquez memprediksi beberapa pembaalap teratas akan memastikan masa depannya sebelum putaran pembuka 2026 di Buriram.

Selain Marquez, Quartararo dan Pedro Acosta dari KTM juga dianggap sebagai pemain utama di pasar pembalap 2027.

Hubungan Quartararo dengan Yamaha mulai menegang dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena YZR-M1 yang kesulitan untuk bersaing.

Peralihan ke mesin V4 untuk musim 2026 dilihat sebagai upaya terkhir untuk meyakinkan Quartararo di Yamaha, meski rumor yang beredar memberi indikasi sebaliknya.

Yamaha memberi update line-up 2027

Quartararo tidak mendapat pertanyaan terkait masa depannya selama event peluncuran Yamaha di Jakarta pada Rabu (21/1).

Tapi setelah event, Massimo Meregalli ditanya oleh segelintir media - termasuk Crash.net - dan mencatat bahwa Yamaha "benar-benar ingin melanjutkan" dengan Quartararo.

Tapi, ia juga menambahkan bahwa belum ada diskusi langsung yang dilakukan.

"Seperti yang dapat Anda bayangkan, kami sudah mulai berbicara secara internal," katanya soal line-up pembalap Yamaha 2027. “Tapi ini terlalu dini bagi kami untuk mengatakan apa pun.

“Pastinya, kami akan berbicara dengan Fabio sesegera mungkin, dan kami juga ingin melihat bagaimana Alex [Rins] akan memulai musim ini.

"Tentu saja, kami benar-benar ingin melanjutkan dengan Fabio jika Fabio ingin tinggal."

Quartararo telah dikaitkan dalam beberapa bulan terakhir untuk pindah ke Honda dan Aprilia untuk tahun 2027.

Pembalap Prancis itu sempat didekati Aprilia untuk musim 2025, tetapi memilih bertahan di Yamaha setelah diberikan tawaran blockbuster €12 juta per tahun untuk juara dunia 2021.

Aprilia akhirnya memberi tawaran yang lebih besar daripada yang diajukan kepada Quartararo untuk mengamankan tanda tangan Jorge Martin pada musim panas 2024.

