FOTO: Yamaha Luncurkan Motor MotoGP V4 Pertamanya

Setelah mengumumkan proyek V4 pada tahun 2024, hari itu pun tiba. Yamaha memperkenalkan YZR-M1 bermesin V4 untuk musim MotoGP 2026.

Motor V4 memulai debutnya sebagai wildcard tahun lalu dengan Augusto Fernandez di Misano, meraih 1 poin. Sebelum kemudian membuat dua penampilan lagi di Sepang dan Valencia di akhir musim.

Yamaha mengumumkan di Valencia bahwa mereka secara resmi menekan proyek V4-nya untuk tahun 2026, menandai kali pertama di era modern bahwa mereka tidak menggunakan mesin Inline 4 untuk YZR-M1.

Tim pabrik Yamaha meluncurkan musim 2026 pada hari Rabu di Jakarta, dengan Fabio Quartararo dan Alex Rins hadir.

Quartararo, Sumi, Meregalli, Pavesio, Rins, 2026 Monster Yamaha launch.

Tim mengungkapkan corak yang diubah untuk tahun-tahun sebelumnya pada sepeda M1 V4 pabriknya.

Yamaha memiliki barisan yang tidak berubah untuk musim 2026, dengan juara dunia 2021 Quartararo dan rekan setimnya Rins memasuki musim terakhir dari kesepakatan mereka saat ini.

Quartararo mengakhiri tahun 2025 di posisi sembilan klasemen, setelah mencetak podium Grand Prix pertama Yamaha dalam dua tahun di Jerez.

Pembalap Prancis itu juga meraih lima pole dan sempat mendominasi Grand Prix Inggris di Silverstone sebelum dengan kejam tersingkir karena msalah ride-height device.

Quartararo menutup musim dengan 201 poin, sementara Rins hanya mencetak 68 di urutan ke-19 setelah memberikan hasil terbaik ketujuh di Phillip Island.

Yamaha telah meredam ekspektasi untuk sepeda V4 barunya untuk awal musim 2026.

Yamahaa jadi satu-satunya pabrikan yang tersisa di peringkat konsesi D, memberi kebebasan untuk mengembangkan mesin barunya di musim serta melakukan pengujian dengan pembalapnya.