Disambut Bak Superstar, Razgatlioglu Sapa Siswa Sekolah di Jakarta

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan pembalap terbaru pabrikan Jepang tersebut, Toprak Razgatlioglu untuk menyapa fansnya di Indonesia.

Saat duet pembalap pabrikan Monster Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, bersiap untuk meluncurkan livery 2026 di Jakarta pada hari Rabu (21/1), Razgatlioglu, yang tergabung dalam tim Pramac Yamaha untuk musim MotoGP 2026, menghadiri acara meet and greet di SMK 39 Jakarta, Selasa (20/1).

Ratusan siswa dan siswi menyambut juara dunia World Superbike tiga kali itu dengan antusias, di mana untuk pertama kalinya rider juara dunia mendatangi sekolah mereka.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, during a meet-up in Jakarta

Pembalap Turki 29 tahun itu cukup terkejut dengan sambutan besar dari siswa siswi SMK Negeri 39 Jakarta. Dia pun berterimakasih mendapatkan dukungan untuk menjalani kalender MotoGP 2026.

Debutnya di MotoGP nanti akan menyedot perhatian penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang sudah jatuh hati dengan Razgatlioglu sejak kemenangan gelar WorldSBK 2021 di Mandalika.

”Begitu meriah acara Meet & Greet dengan siswa siswi di sekolah ini. Saya sangat senang bisa melakukan aktivitas ini, mereka terlihat bersemangat menerima kehadiran saya di sini. Saya terkesan dan semoga dapat memberikan memori manis yang menyenangkan. Ini juga jadi spirit bagi saya karena support siswa siswi dari sekolah ini,” ungkap Razgatlıoğlu.

Ini bukan kali pertama pembalap MotoGP Yamaha menyambangi sekolah, karena Quartararo dan Rins juga menyapa fans di SMA Negeri 2 Mataram di sela-sela kesibukan Grand Prix Indonesia tahun lalu.

”Toprak Razgatlıoğlu menjadi salah satu world champion rider yang dikagumi, dan kehadirannya di Jakarta sudah dinantikan. Telah merasakan experience di sirkuit Mandalika saat berkompetisi di World Superbike, kali ini kami memberikan suasana berbeda bagi dia di Jakarta. Diharapkan kehadirannya di SMK Negeri 39 Jakarta yang merupakan SMK Binaan Yamaha, turut menjadi inspirasi bagi siswa siswi untuk meraih cita-cita dan terus berprestasi. Kenangan manis bertemu Toprak Razgatlıoğlu di sekolah ini menjadi cerita yang akan selalu terekam di benak siswa siswi SMK Negeri 39 Jakarta,” tutur Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Selain Toprak, acara ini juga dihadiri oleh pembalap Yamaha Racing Indonesia yaitu Arai Agaska, Wahyu Nugroho, M Faerozi dan Candra Hermawan.

