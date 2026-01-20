Michelin Kurangi Alokasi Ban Tes MotoGP Jelang Transisi ke Pirelli

Jumlah ban tes Michelin yang tersedia untuk setiap pabrikan MotoGP akan berkurang secara drastis pada tahun 2026, karena kelas utama memulai transisinya ke Pirelli untuk era 850cc yang baru.

Alokasi ban tes MotoGP digunakan untuk mengontrol laju pengembangan sepeda dan diatur oleh sistem peringkat konsesi.

Namun, dengan semua pabrikan - Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha - fokus membangun mesin 850cc spesifikasi 2027 baru dengan ban Pirelli, pengembangan 1000cc/Michelin akan dikurangi tahun ini.

Dengan demikian, alokasi pengujian pribadi Michelin 2026 yang direvisi adalah sebagai berikut:

Rank A (Ducati): 75 ban (dari sebelumnya 170) - hanya untuk test rider.

Rank B: (-) 84 ban (dari sebelumnya 190) - hanya untuk test rider.

Rank C (Aprilia, KTM, Honda): 93 ban (dari sebelumnya 220) - hanya untuk test rider.

Rank D (Yamaha): 115 dan (dari sebelumnya 260) - test rider dan pembalap reguler.

Dalam hal pengujian resmi, tes pasca-balapan terakhir menggunakan karet Michelin diharapkan berlangsung di Barcelona, sehari setelah Grand Prix Catalan pada pertengahan Mei.

Semua tes resmi berikutnya kemudian diharapkan dijalankan pada ban Pirelli.