Trek MotoGP Brasil akan Lakoni Tes Satu Bulan Jelang Balapan

MotoGP sudah lama memendam rencana untuk kembali ke Brasil, setelah terakhir kali mengunjungi negara itu pada tahun 2004 dengan Rio Grand Prix.

Grand Prix Brasil akhirnya kembali di sirkuit Ayrton Senna di Goiania pada 20-22 Maret, menggantikan Argentina sebagai putaran kedua musim 2026.

Tapi, masih ada keraguan tentang acara yang akan berlangsung, di tengah pekerjaan ekstensif yang perlu dilakukan pada sirkuit dan fasilitasnya.

Sirkuit Ayrton Senna, yang menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1980-an, telah sepenuhnya diaspal, sementara pekerjaan ekstensif telah dilakukan pada furnitur trek, serta infrastruktur pit dan paddock.

Pada awal Januari, seorang perwakilan FIM mengatakan "tidak ada alasan untuk khawatir" tentang Grand Prix Brasil yang berjalan sesuai rencana.

Kabar positif saat waktu terus berjalan

Menurut portal outlet media lokal Grandpremio, pekerjaan sirkuit 84% selesai, menyusul penundaan karena permintaan dari FIM dan Dorna.

FIM melakukan inspeksi minggu lalu, dengan Sekretariat Negara Goias untuk Olahraga dan Kenyamanan (SEEL) menyatakan dalam siaran pers bahwa pekerjaan yang dilakukan telah menerima tanggapan positif.

"Delegasi FIM mengunjungi berbagai titik Autodrome, memeriksa kedua intervensi di trek, seperti trotoar dan area lari, dan yang struktural, seperti perluasan area pit dan penyesuaian ke paddock, pusat medis dan area arah balapan," kata SEEL.

"Entitas menyetujui penyesuaian struktural yang dibuat oleh Pemerintah Goias untuk MotoGP Goias Grand Prix, yang akan diadakan antara 20 Maret dan 22 Maret."

MotoGP menggelar sebuah acara di sirkuit Goiania tahun lalu setelah Grand Prix Argentina.

SEEL juga telah memberikan rincian tes yang dijadwalkan pada 28 Februari hingga 1 Maret, di mana diharapkan sirkuit akan mendapatkan homologasi penuh.

Tes akan menampilkan balapan untuk mesin 300cc, 600cc dan 1000cc dan akan diadakan secara tertutup, dengan balapan dengan berbagai panjang yang dipentaskan.

Acara ini juga akan diawasi oleh banyak staf resmi dan marshal yang akan membantu mengoperasikan Grand Prix. Pengawas balapan dan marshal akan dibawa dari Formula 1 Sao Paulo Grand Prix.

Jika balapan berlangsung pada tahun 2026, penggemar Brasil akan memiliki pembalap untuk bersorak di kelas utama, karena Diogo Moreira membuat debut MotoGP-nya tahun ini dengan LCR Honda.

Moreira membuat sejarah tahun lalu dengan menjadi pembalap Brasil pertama yang memenangkan kejuaraan dunia, setelah kesuksesan gelar Moto2-nya.

Pengendara VR46 Ducati Franco Morbidelli juga memiliki warisan Brasil yang kuat.