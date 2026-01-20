Razgatlioglu Siap untuk Mengubah Gaya Balapnya di MotoGP

Juara WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu mendapatkan sambutan meriah saat mengunjungi Indonesia hari ini.

Awalnya, Yamaha mengonfirmasi bahwa tim Monster Yamaha akan melakukan peluncuran di Jakarta, yang akan dihadiri oleh Fabio Quartararo and Alex Rins.

Tapi Razgatlioglu juga hadir di Indonesia, mendatangi event meet and greet di satu Sekolah Menengah di Jakarta, Selasa (20/1), satu hari sebelum peluncuran tim pabrikan Yamaha.

Pada acara tersebut, Razgatlioglu juga berkesempatan untuk berbincang dengan media, di mana ia membahas soal adaptasi dan penyesuaian jelang debutnya di MotoGP.

"Ya, mungkin saya perlu mengubah beberapa gaya berkendara karena motor MotoGP benar-benar berbeda dengan Superbike," kata Razgatlioglu kepada media yang hadir, termasuk Crash.net, pada hari Selasa.

“Karena dengan Superbike, saya melakukan lebih banyak stop-and-go. Tetapi di MotoGP, kecepatan tikungan lebih cepat daripada Superbike.

“Jadi, mungkin aku perlu mengubah beberapa gaya, tapi kita lihat saja nanti. Saya mencoba menyesuaikan motor MotoGP, dan jika saya perlu mengubah gaya berkendara, saya siap untuk ini.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, Jakarta Meet-Up

Razgatlioglu punya kenangan indah di Indonesia saat ia meraih gelar WorldSBK pertamanya di Mandalika tahun 2021. Dia akan kembali ke Lombok sebagai pembalap MotoGP pada Grand Prix Indonesia pada 9-11 Oktober.

"Saya sangat menyukai sirkuit Mandalika... Dan saya tidak akan pernah melupakan gelar pertama di tahun 2021," katanya.

“Terima kasih kepada semua orang di Indonesia yang telah mengikuti dan mendukung saya. Sekarang saya membutuhkan lebih banyak dukungan karena MotoGP adalah dunia yang berbeda.

"Saya butuh waktu untuk beradaptasi dan belajar tetapi saya harap kita bisa melakukan sesuatu yang istimewa seperti di Superbike karena ini adalah tantangan baru bagi saya."

Razgatlioglu akan menghabiskan musim debutnya dengan ban Michelin, sebelum kembali ke ban Pirelli yang lebih akrab untuk era 850cc baru MotoGP pada tahun 2027.