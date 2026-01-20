Ducati Dukung Bagnaia untuk Bangkit di MotoGP 2026

Saat rekan setim barunya Marc Marquez mendominasi musim baru, Francesco Bagnaia - juara dunia MotoGP dua kali dan runner-up dua kali - menjalani musim terburuknya sebagai pembalap pabrikan Ducati.

Bagnaia terjebak dengan masalah front-end, yang kemudian diperparah oleh masalah stabilitas belakang. Meski masih bisa meraih empat kemenangan, serangkaian hasil buruk di akhir musim membuatnya terjun bebas ke posisi lima klasemen akhir.

Meski demikian, Ducati tetap mendukung pembalap Italia itu untuk bangkit di musim 2026.

CEO Ducati Claudio Domenicali mengaku bahwa penjelasan dari kesulitan Pecco tidak sesederhana itu dan beberapa masalaah juga tidak teratasi sepenuhnya, tapi dia menegaskan kemajuan sudah terlihat di akhir 2025.

"Pecco telah banyak berpikir, dan teknisinya telah menganalisis banyak hal," kata Domenicali kepada Sky Italia pada peluncuran tim Ducati hari Senin.

"Saya pikir sudah dalam tes akhir musim beberapa hal dipahami; kepercayaan dirinya dengan motor itu bagus," kata Domenicali. "Saya pikir kita akan melihat Pecco yang solid dalam tes musim dingin."

Bagaimana Bagnaia bereaksi di 2026 juga dapat mempengaruhi masa depannya dalam jangka panjang, dengan kedua kursi pabrik Ducati tersedia menjelang peraturan 850cc baru pada tahun 2027.

Kontrak Marquez jadi prioritas

Domenicali menjelaskan bahwa prioritas langsung Ducati adalah mengamankan Marquez.

"[Masa depan Bagnaia adalah] juga merupakan pertanyaan tentang kita yang pertama-tama harus menutup 'paket Marc' dan kemudian mulai memikirkan pengendara kedua," katanya.

"Pecco ada di hati kami, dan jelas kami sangat memperhatikan apa yang terjadi dalam pengujian, dan kemudian, bersama-sama, kami akan memutuskan bagaimana melanjutkannya."

Domenicali mengkonfirmasi Ducati berharap untuk menyelesaikan pembaruan Marquez sebelum putaran pembukaan musim ini di Thailand pada 1 Maret.

“Kami ingin dapat menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan, dan itu adalah prioritas kami saat ini. Sampai kita menyelesaikan ini, kita tidak akan beralih ke opsi lain.

"Saya pikir akan aneh jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah sebelum dimulainya Kejuaraan Dunia."

Ducati akan mengejar gelar pembalap MotoGP kelima berturut-turut pada tahun 2026, musim terakhir untuk mesin 1000cc dan ban Michelin.