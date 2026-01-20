Marc Marquez Tak Mau Ikut Campur dalam Keputusan Rekan Setim Ducati

Marc Marquez telah menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mencoba untuk mempengaruhi keputusan siapa yang akan menjadi rekan setimnya, sambil mengungkapkan bahwa 90% ia akan bertahan di Ducati.

Kontrak berikutnya akan kembali untuk dua tahun, dan ia memprediksi dua atau tiga pembalap yang paling diinginkan akan meneken kontrak 2027 bahkan sebelum pemuka musim baru di Buriram.

Sementara Marquez hampir dipastikan tetap menjadi pembalap Ducati Lenovo, ada spekulasi mengenai masa depan rekan satu tim dan juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia.

Bagnaia mengalami musim 2025 yang membuat frustrasi, dengan empat kemenangan balapan berbanding terbalik dengan 11 non-skor dan finis kelima di klasemen, hasil terburuknya sejak Pramac musim 2020.

Saat pembalap bintang pabrikan sering kali setidaknya ‘dikonsultasikan’ atas pilihan rekan setim untuk menghindari keretakan di dalam tim, Marquez selalu bersikeras bahwa dia tidak ikut dalam diskusi.

Juara dunia sembilan kali itu sebelumnya dipasangkan dengan sesama juara MotoGP Jorge Lorenzo dan Joan Mir di Repsol Honda, serta pembalap kaliber tinggi seperti Dani Pedrosa, Alex Marquez dan Pol Espargaro.

"Tidak pernah, tidak pernah, dan saya ulangi, karena semuanya telah dikatakan, apakah saya telah menempatkan kondisi pada rekan satu tim saya," Sky Italia mengutip pernyataan Marquez pada peluncuran tim Ducati hari Senin.

“Saya fokus pada proyek saya, pada masa depan saya, pada apa yang benar-benar saya butuhkan untuk bahagia.

“Motivasinya sama, tetapi saya telah mencapai hal tersulit dalam karir saya: kembali menang. Sejak saat itu, Anda tidak dapat menempatkan kondisi pada sebuah proyek.”

Pedro Acosta dan Fabio Quartararo termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan dengan kursi Ducati pabrik lainnya, jika Bagnaia pergi.

"Untuk saat ini, rekan satu tim saya adalah Pecco, saya sangat menghormatinya dan saya tidak berniat untuk berspekulasi tentang siapa rekan satu tim saya di masa depan," tambah Marquez.

Tapi dia lebih jujur tentang masa depannya sendiri.

"Saat ini, kami berada di 9 dari 10 [keberumpatan perpanjangan kontrak], sedikit lebih dekat. Itu akan menjadi kontrak dua tahun,” katanya.

“Kita perlu mengevaluasi semua situasi di atas meja dan memutuskan. Saya pikir masa depan dari dua-tiga nama yang paling dicari akan diketahui sebelum balapan pertama."

Itu juga target Marquez kembali ke kebugaran penuh dari cedera bahu kanan, yang disebabkan oleh kontak dari Marco Bezzecchi, yang memaksa akhir awal kampanye 2025-nya.

“Ini berjalan dengan baik. Dua minggu yang lalu, saya mengalami penurunan khas yang terjadi selama rehabilitasi, ketika Anda mendorong diri Anda sedikit, dan tubuh Anda memaksa Anda untuk melambat. Saya kekurangan stamina: Saya bisa berkendara dengan sangat baik, tetapi keesokan harinya saya berjuang,” ungkapnya.

“Sudah empat bulan, saya mulai bersepeda tiga minggu yang lalu dan perlahan-lahan saya menjadi lebih baik. Tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk siap menghadapi balapan pertama di Thailand."

Meskipun demikian, setelah dominasi tahun lalu, Marquez tetap menjadi favorit pra-musim yang jelas.

"Saya tidak terobsesi dengan gelar kesepuluh, saya memiliki tujuan, dan tahun ini saya ingin berjuang untuk kejuaraan dunia," katanya.

Gelar MotoGP kedelapan akan membuatnya unggul dari mantan saingan Valentino Rossi dan menyamai rekor sepanjang masa Giacomo Agostini.

Setelah tahun terakhir mesin 1000cc dan ban Michelin, MotoGP akan memulai era 850cc/Pirelli yang baru pada tahun 2027.

"Pada tahun 2027, peraturan dan ban akan berubah. Tidak ada tim yang dapat memberi tahu Anda bahwa mereka memiliki motor terbaik, sama seperti tidak ada pembalap yang dapat memberi tahu Anda bahwa mereka akan menjadi yang terkuat," kata Marquez.

"Pasar sedang bergerak, dan kita lihat saja nanti. Ini adalah permainan yang menarik karena setiap orang memiliki strategi mereka sendiri."