Jack Miller Berbicara dengan Ducati untuk Kursi WorldSBK 2026

Pemenang balapan MotoGP Jack Miller mengungkap pembicaraan dengan Gigi Dall'Igna untuk kepindahan ke WorldSBK bersama Ducati di tahun 2026 sebelum memperbarui kontraknya dengan Pramac Yamaha.

Karier MotoGP pemenang empat Grand Prix itu tampak akan berakhir di pertengahan tahun 2024, sebelum ia ditawari kontrak satu tahun untuk kembali ke Pramac setelah beralih ke Yamaha.

Dengan Yamaha beralih ke motor V4 untuk tahun 2026, Miller dipilih untuk tetap bersama Pramac bersama Toprak Razgatlioglu karena pengalaman yang luas dengan tipe mesin tersebut.

Namun, pada jeda musim panas, masa depan Miller di Pramac belum terjamin, dan dia mengakui telah berbicara dengan Ducati tentang kemungkinan pindah ke World Superbike.

Ketika ditanya apakah World Superbike merupakan pilihan untuk kariernya di masa mendatang, ia mengatakan kepada GPOne: “Tergantung. Jika saya tidak lagi memiliki kursi di MotoGP, tentu saja, jika saya masih ingin terus balapan, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa saya abaikan saat ini.

“Saya bisa berusia 40 tahun dan masih ingin balapan, karena saya suka balapan motor. Kalender Superbike juga cukup menarik.”

“Tahun lalu, saya juga berbicara dengan Gigi. Di MotoGP, ada 22 putaran, jadi 44 balapan [termasuk sprint], yang sangat banyak di atas sepeda motor.

“Tapi, saat ini, saya senang melakukannya. Saya rasa saya tidak akan berhenti dalam waktu dekat, tapi kita lihat saja nanti.”

Miller sekali lagi menghadapi musim di MotoGP dengan kontrak satu tahun, tetapi "berharap kami akan segera menandatangani kontrak" untuk melanjutkan hingga tahun 2027.

"Ini adalah musim yang sangat penting bagi saya, tetapi setiap musim di MotoGP memang begitu," tambahnya.

"Industri ini sangat kejam, dan penandatanganan tahun lalu terjadi terlambat. Saya berharap, dan menginginkan, bahwa tahun ini akan terjadi sedikit lebih awal.

"Saya berharap hasilnya akan berbicara sendiri dan kami akan segera menandatangani kontrak.

“Kita tunggu saja, tapi jelas itu impian saya. Saya merasa masih ada urusan yang belum selesai di MotoGP.

“Saya tidak hanya ingin tetap di sini tahun ini, tetapi juga di tahun-tahun mendatang, terutama dengan perubahan baru yang akan datang pada tahun 2027.

“Saya sangat ingin berada di sana dan mendapatkan hasil yang bagus tahun ini. Itulah tujuannya.

“Dalam pikiran saya, saya sudah merencanakan semuanya, tetapi apakah itu akan terjadi atau tidak adalah masalah lain. Bagaimanapun, ini adalah langkah pertama ke arah itu.”