Bagnaia: Saya akan Coba Mencuri Beberapa Rahasia Marc!

Francesco Bagnaia mengatakan jeda musim dingin telah memberinya waktu untuk merenungkan musim MotoGP 2025 yang "sulit".

Setahun yang lalu, juara MotoGP dua kali ini diunggulkan sebagai favorit pra-musim oleh rekan setim barunya, Marc Marquez.

Tapi saat Marquez mendominasi, Bagnaia justru kesulitan dengan kurangnya feeling pada bagian depan motor Ducati GP25-nya.

Ada beberapa momen yang menunjukkan kembali performa lamanya, termasuk empat kemenangan balapan, dan beberapa kesialan di sepanjang jalan, tetapi Bagnaia dan Ducati tidak pernah mampu menemukan solusi yang permanen untuk masalah GP25.

Berbicara selama peluncuran tim pada hari Senin di Madonna di Campiglio, Pecco, yang merosot ke posisi kelima di kejuaraan dunia, mengatakan: “Tahun lalu sangat berat, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi tim, karena sulit untuk memahami dan melihat situasi dengan jelas. Berkali-kali, kami memiliki potensi yang bagus, tetapi kami tidak mencapai hasil yang diinginkan.

“Di lain waktu kami mengalami nasib buruk, seperti ban bocor di Malaysia. Di waktu lain saya sangat kesulitan menemukan feeling saya, menemukan performa terbaik.

“Namun bagaimanapun juga, saya pikir dengan ketenangan dan kerja keras yang kami lakukan selama musim dingin ini, kami dapat mencoba beradaptasi dan meningkatkan diri dari situasi-situasi tersebut.

“Biasanya di saat-saat sulit seperti itu Anda dapat belajar banyak hal dan itulah yang saya coba lakukan.”

Bagnaia menambahkan bahwa ia memiliki "referensi" yang sempurna dalam diri juara bertahan Marquez.

“Musim dingin berjalan dengan baik. Saya punya waktu untuk merenung… Untungnya, saya memiliki referensi yang baik di garasi, jadi saya bisa dekat dengannya dan mencoba mencuri beberapa rahasianya!”

Saat ditanya oleh MotoGP.com tentang pelajaran terbesar yang dipetik dari musim lalu, Bagnaia menjawab:

“Terkadang lebih baik menikmati momen dan tidak memikirkan hal-hal yang salah.”

Menatap ke depan, pembalap Italia itu - yang akan berlatih dengan Superbike di Indonesia sebelum tes pembuka Sepang pada 3-5 Februari - mengatakan dia akan senang jika mengakhiri musim 2026 dengan Marc, yang menurutnya adalah referensi.

“Banyak pembalap yang cepat, jadi penting untuk bersaing sejak awal, bertarung dengan mereka dan mencoba untuk mendapatkan kembali apa yang hilang tahun lalu.

“Tes akan sangat penting. Musim ini saya akan mencoba melakukan lebih banyak putaran, lebih memikirkan performa.

“Untungnya, musim ini ada lebih sedikit hal baru [pada motor] daripada di masa lalu, karena ini adalah tahun terakhir dari peraturan teknis ini. Penting untuk menemukan dasar yang baik, performa yang baik dan mencoba untuk mempertahankannya sepanjang musim.”

Kontrak Bagnaia saat ini, seperti kebanyakan pembalap lainnya, akan berakhir pada akhir musim ini.

“Sejujurnya, saya cukup tenang tentang hal itu,” katanya. “Saya hanya ingin memikirkan musim ini karena saya tahu akan ada perubahan regulasi besar [ke 850cc untuk tahun 2027].

“Banyak pembalap yang kontraknya berakhir, jadi penting untuk memiliki mentalitas yang baik dalam kejuaraan, dan kemudian saya cukup tenang tentang apa yang akan terjadi tahun depan.”

Musim 2026 akan menjadi musim keenam Bagnaia bersama tim pabrikan MotoGP Ducati, setelah memulai karier kelas utamanya dengan tim satelit Pramac.

