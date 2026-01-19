Ducati Jelaskan Pembaruan GP26 yang Bisa Membantu Bagnaia

Ducati meluncurkan livery MotoGP 2026 mereka pada acara di Madonna di Campiglio, yang menghadirkan kembalinya livery stripes yang ikonik.

Pabrikan Italia itu mendominasi musim 2025 dengan Marc Marquez meraih 11 kemenangan Grand Prix dalam perjalanannya meraih gelar MotoGP ketujuhnya.

Di sisi lain garasi, Francesco Bagnaia kesulitan, dengan juara dunia dua kali itu hanya menyumbangkan dua kemenangan saat ia berakhir di posisi lima klasemen, hasil terburuknya selama berseragam Ducati pabrikan.

Pecco kesulitan untuk menemukan konsistensi dengan GP25, terutama dengan feeling bagian depan motornya, yang berarti dia tidak bisa memanfaatkan kemampuan pengeremannya yang terkenal.

Penyempurnaan di sisi ride-height

Ducati mengubah GP25 secara drastis sepanjang musim untuk membuat Bagnaia lebih nyaman, termasuk kembali menggunakan komponen spesifikasi 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Ducati tetap bungkam tentang apa yang mereka lakukan pada motor Bagnaia, meskipun Gigi Dall’Igna akhirnya menunjuk perangkat ride-height motor baru sebagai akar penyebab masalah pada motornya.

Pada hari Senin, saat peluncuran, Dall’Igna dan Direktur Teknis Davide Barana mengisyaratkan peningkatan signifikan pada perangkat ride-height motor untuk musim 2026.

Davide Barana mengatakan: “Motor MotoGP adalah sistem yang sangat kompleks.

“Kami telah bekerja di berbagai bidang untuk memperbaikinya. Tentu saja, kami ingin meningkatkan performa sasis dengan mengurangi getaran, karena itu merupakan keluhan yang cukup sering terjadi tahun lalu.

“Dan juga meningkatkan stabilitas motor, terutama di sirkuit berkecepatan tinggi seperti Assen atau Phillip Island.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dengan bangga saya katakan, kami akan menghadirkan versi terbaru dan tercanggih dari perangkat ride-height motor kami sebelum larangan tahun depan.”

Dall’Igna menambahkan: “Saya pikir perangkat ride-height motor itu sesuatu yang istimewa.

“Itu sesuatu yang harus kita singkirkan di akhir tahun karena aturan. Kita mengubahnya setiap tahun, karena sangat penting untuk performa. Jadi, itu bagian yang sangat cerdas.”

Ducati mempelopori perangkat ride-height di MotoGP, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018. Mereka melakukan pengembangan lebih lanjut hingga dapat dipasang di bagian depan dan belakang motor, serta dapat digunakan saat balapan.

Perangkat ride-height depan, untuk digunakan saat start balapan, dilarang pada tahun 2024, sementara versi belakang akan dihapus untuk perubahan peraturan tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagnaia memuji motor 2026 yang diujinya November lalu di Valencia, dan pada hari Senin saat peluncuran mengklaim itu adalah Desmosedici terbaik yang pernah dikendarainya sejak tahun 2022.