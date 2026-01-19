FOTO: Ducati Pamer Livery 2026 untuk Bagnaia dan Marc Marquez

Juara bertahan Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia akan berupaya melanjutkan dominasi Ducati dalam meraih gelar MotoGP dengan mengenakan livery balap ini selama musim 2026.

Ducati telah memenangkan gelar juara MotoGP selama empat musim terakhir bersama Bagnaia (2022, 2023), Jorge Martin (2024), dan sekarang Marquez (2025).

Livery Desmosedici GP26 terbaru - yang menambahkan aksen striping putih, bersama dengan warna merah tradisional yang lebih gelap - dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-100 Ducati, dan diperkenalkan selama peluncuran tim di Madonna di Campiglio, Pegunungan Dolomites Italia, pada Senin (19/1) pagi.

“Kami mengambil inspirasi dari warna-warna dari masa lalu kami,” jelas CEO Ducati, Claudio Domenicali. “Menurut saya, statistik yang paling menonjol adalah 88 podium berturut-turut. Keinginan untuk terus meraih hasil seperti ini sangat memotivasi. Dan, seperti yang selalu dikatakan Gigi, setiap musim dimulai dari nol poin.” Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT Marquez mengomentari livery tersebut: “Motor yang cepat selalu menjadi motor yang bagus! Ini poin kuncinya. "Kita akan lihat di pra-musim, tetapi desainnya sangat bagus dan kami akan mencoba untuk tampil sebaik mungkin untuk merayakan seratus tahun Ducati." "Saya pikir ini adalah corak terbaik yang pernah saya miliki di Ducati," tambah Bagnaia, yang memulai tahun keenamnya di tim resmi tersebut. Francesco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Ducati MotoGP livery Setelah penantian lima tahun sejak gelar MotoGP sebelumnya, Marc Marquez meraih kejayaan di musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati, memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dari 18 putaran yang diikutinya hingga mengalami cedera di Mandalika. Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT Cedera bahu kanan, yang dialaminya saat ditabrak oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia, terjadi tepat seminggu setelah mengunci gelar MotoGP ketujuh yang emosional di Motegi. Operasi dan pemulihan yang hati-hati, setelah mimpi buruk cedera sebelumnya, membuat Marquez absen tidak hanya dari empat putaran terakhir tetapi juga tes pasca-balapan Valencia. Marquez kini menyamai mantan rival utamanya Valentino Rossi dengan tujuh gelar juara dunia kelas utama dan memiliki kesempatan untuk menyamai rekor sepanjang masa delapan gelar yang diraih Giacomo Agostini musim ini.

Marc Marquez's 2026 Ducati livery.

Juara MotoGP dua kali, Bagnaia, tidak mampu memberikan perlawanan berarti kepada Marquez tahun lalu, karena kesulitan menemukan feeling depan dengan GP25.

Pembalap Italia itu masih berhasil meraih empat kemenangan - kemenangan Grand Prix di COTA dan Motegi, ditambah kemenangan Sprint di Motegi dan Sepang - tetapi performanya seringkali berfluktuasi secara liar, khususnya di paruh kedua musim.

Setelah merosot ke posisi kelima di kejuaraan dunia, semua mata akan tertuju pada apakah Ducati telah mengatasi akar masalah Bagnaia selama musim dingin.

The front of Francesco Bagnaia's Ducati GP26.

Tahun 2026 adalah tahun terakhir berlakunya aturan mesin 1000cc dan ban Michelin.

Untuk membatasi biaya menjelang era 850cc/Pirelli yang baru, Ducati, Aprilia, dan KTM telah membekukan desain mesin mereka sejak awal tahun 2025.

Honda, yang naik peringkat konsesi dari D ke C musim ini, ikut membekukan desain mesin sejak pembukaan musim di Thailand tahun ini, sehingga hanya Yamaha yang bebas mengembangkan mesin V4 barunya sepanjang tahun 2026.

Marquez dan Bagnaia akan tampil di trek dengan warna baru mereka pada tes MotoGP Sepang dari tanggal 3-5 Februari, yang menjadi putaran MotoGP pertama #93 sejak Mandalika.

Tes pra-musim kedua kemudian akan diadakan di Buriram sebelum musim baru dimulai pada akhir pekan tanggal 27 Februari-1 Maret.

Ducati Lenovo adalah tim MotoGP keempat yang meluncurkan livery 2026 setelah peluncuran pekan lalu untuk Pramac, VR46, dan Aprilia.

Peluncuran tim selanjutnya akan dilakukan oleh tim pabrikan Monster Yamaha, pada hari Rabu di Jakarta.

