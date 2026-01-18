KTM Tidak Terkejut dengan Peningkatan Honda di MotoGP 2025

Pit Beirer mengatakan tidak mengherankan melihat peningkatan Honda di MotoGP karena memiliki "dua kali lipat anggaran", tetapi "sama sekali belum menyalip" KTM.

Kedua pabrikan memiliki rivalitas tersendiri di paddock Grand Prix, dengan mantan CEO KTM menyatakan jelang musim debut MotoGP mereka pada 2017 bahwa HRC adalah "rival yang paling kami benci".

Perseturuan itu bermula dari tuduhan Honda terhadap KTM yang mengakali aturan batas harga Moto3 di tahun-tahun awal kategori tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan KTM dan Honda kembali memuncak, meskipun kesempatan untuk saling serang bukanlah kesempatan yang sering dilewatkan.

KTM “bangga” dengan posisinya di 2025

Honda memaksimalkan regulasi konsesi untuk meningkatkan daya saing kompetitif RC123V musim lalu, dengan pabrikan Jepang itu memenangkan Grand Prix Prancis dalam kondisi basah dan tambahan tiga podium kering lainnya.

Dengan demikian, mereka hanya tertinggal 87 poin dari KTM yang berada di posisi ketiga dalam klasemen konstruktor, sekaligus mengangkat diri rating D konsesi.

Sebaliknya, KTM memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi tiga musim penuh, saat mereka menjalani tahun yang terbagi dua dengan RC16 mereka.

Berbicara di Motohall, Beirer mengomentari kemajuan Honda dan mengatakan KTM harus lebih bangga dengan pekerjaannya karena berhasil menahan Honda meskipun tidak memiliki keuntungan konsesi yang sama.

“Orang-orang terkejut bahwa Honda semakin mendekat,” katanya seperti yang dilansir oleh Speedweek.

“Tentu saja, mereka semakin mendekat, karena mereka terus-menerus melakukan upgrade dan memiliki anggaran dua kali lipat.”

Ia menambahkan: “Hal itu membuat saya semakin bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim kami.

“Honda telah mempersempit jarak, tetapi sama sekali belum menyalipnya.”

Setelah mengakhiri musim 2025 dengan posisi yang lebih baik, KTM berharap dapat menggunakan hal ini untuk memulai musim 2026 dengan lebih kompetitif.

Namun, mereka merasa bahwa pembekuan mesin yang diberlakukan pada pabrikan peringkat D non-konsesi tahun lalu (yaitu, semua kecuali Honda dan Yamaha) merupakan kerugian bagi merek Austria tersebut.

“Kerugian kecilnya adalah Honda dan Yamaha memiliki kelonggaran,” katanya.

“Mereka mampu mengembangkan mesin mereka lebih lanjut sepanjang waktu, sementara kami tidak bisa.

“Kami tetap stagnan, sementara mereka dapat membuka diri dan mengembangkan mesin mereka lebih lanjut setelah setiap balapan.

“Kami, di sisi lain, balapan selama dua tahun dengan mesin yang sama, yang tidak dapat dimodifikasi.”