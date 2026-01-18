Legenda Yamaha Mendukung Razgatlioglu untuk Sukses di MotoGP

Legenda MotoGP Giacomo Agostini yakin bintang World Superbike Toprak Razgatlioglu “akan sukses” di kelas utama, saat ia bersiap untuk debutnya pada tahun 2026.

Pramac Yamaha melakukan akuisisi besar musim panas lalu dengan mendatangkan Razgatlioglu, juara WorldSBK tiga kali, ke MotoGP dengan kontrak multi-tahun.

Pembalap Turki itu akan berpasangan dengan Jack Miller di tim satelit Yamaha, yang menyongsong era baru dengan motor V4 musim ini.

Debut MotoGP Razgatlioglu sangat dinantikan, meski harus menghadapi adaptasi dengan ban Michelin sebelum kejuaraan beralih ke Pirelli, yang lebih familiar bagi pembalap Turki itu, di 2027.

Razgatlioglu’s MotoGP debut is highly-anticipated, though he has moved to limit this as he will have to adapt to Michelin tyres before switching back to Pirelli rubber in 2027.

"Perbedaan Superbike dan MotoGP kecil, tapi penting"

Juara dunia MotoGP 15 kali Giacomo Agostini hadir di peluncuran Pramac akhir pekan ini, dan berbicara dengan GPOne soal debut Razgatlioglu.

Agostini, yang memenangkan gelar MotoGP 1975 dengan Yamaha, mengatakan: “Dia telah membuktikan dirinya sangat bagus di Superbike.

“Tentu saja, MotoGP sedikit lebih rumit dan sulit, tetapi jika dia memiliki bakat, dia akan sukses di sana juga.

“Mencintai olahraga ini dan mencintai para pembalapnya, wajar untuk selalu berpikir bahwa mereka akan berprestasi dengan baik.

“Kita harus berharap, tetapi fakta-faktalah yang penting. Jadi, kita akan lihat di beberapa balapan pertama.

“Saat saya pindah [ke Yamaha], saya memenangkan dua kejuaraan dunia [di kelas 350cc dan 500cc]. Bahkan, saya langsung memenangkan balapan pertama.

“Tapi saya sudah berasal dari motor grand prix, sementara dia berasal dari Superbike.

“Perbedaannya tidak besar, kecil, tapi itu perbedaan yang penting.”

Razgatlioglu mengatakan saat acara peluncuran Pramac bahwa ia memperkirakan musim 2026 akan "sangat sulit".

Namun manajernya, Kenan Sofuoglu, yakin pembalapnya akan meraih "beberapa podium" di tahun debutnya.

