Manajer Pedro Acosta Konfirmasi Opsi VR46 Masih Terbuka

Pedro Acosta diprediksi akan menjadi figur sentral di bursa pembalap 2027, dan salah satu langkah yang mungkin diambilnya adalah bergabung dengan VR46.

Pada awal tahun lalu, Acosta dikaitkan dengan kepindahan ke VR46 Ducati untuk tahun 2026, serta tim pabrikan Honda.

Kedua pihak pernah mengkonfirmasi bahwa telah terjadi pembicaraan mengenai prospek Acosta bergabung dengan VR46, yang dimiliki legenda MotoGP Valentino Rossi, yang saat ini memiliki satu motor pabrikan dari Ducati.

Selama liburan musim dingin, muncul rumor bahwa Acosta telah meneken kontrak untuk tahun 2027, dan banyak yang percaya bahwa itu dengan tim pabrikan Ducati.

Manajernya, Albert Valera, mengatakan kepada Motorsport.com edisi Spanyol bahwa VR46 tetap menjadi pilihan, tetapi prioritas bagi Acosta adalah pindah ke tim pabrikan.

“Ada kemungkinan dengan sebagian besar tim,” katanya saat peluncuran 2026 Aprilia.

“Apakah itu mungkin? Ya, seperti yang saya katakan, Ducati, bersama dengan Aprilia, memiliki motor terbaik, jadi mengapa tidak?

“Itu bisa menjadi pilihan. Jelas, setiap pembalap bercita-cita untuk bergabung dengan tim pabrikan, jadi itu akan menjadi tujuan pertama kami, tetapi jika itu tidak terjadi, kami selalu harus mempertimbangkan rencana B atau rencana C.

“Tetapi saya tegaskan, tujuan pertama kami adalah berjuang untuk bergabung dengan tim pabrikan, baik itu Ducati atau tim lain.”

Valera memanajeri Acosta dan Jorge Martin, yang kontraknya dengan tim mereka saat ini akan berakhir pada akhir tahun 2026.

Mengenai dinamika pasar pembalap, terlepas dari ketidakpastian mengenai peraturan 2027 dan bagaimana hal itu akan memengaruhi peta kekuatan, ia menambahkan: “Kami tidak sabar untuk menguji motor 2027; ini akan menjadi upaya yang berisiko karena peraturan baru akan diberlakukan dan kami memulai dari awal.

“Kita harus mengambil risiko dan mempercayai orang-orang, individu-individu yang membentuk setiap tim.

“Itulah kuncinya: setiap pembalap memilih sumber daya manusia yang ingin mereka ajak bekerja sama pada tahun 2027 dan 2028, orang-orang yang mereka yakini akan memberi mereka motor yang lebih baik dan kebahagiaan yang lebih besar.

“Saya akan mengatakan bahwa, tidak seperti tahun-tahun lainnya, tidak masuk akal untuk menunggu dan melihat seperti apa motornya nanti.

“Saya pikir pasar akan bergerak cepat, dan nasib banyak pembalap akan diketahui dalam beberapa balapan pertama.”

