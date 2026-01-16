Aprilia Keluhkan Sulitnya Mencari Sponsor Utama di MotoGP

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengungkapkan kekecewaanya setelah tidak dapat mengamankan "sponsor utama" untuk musim MotoGP 2026 setelah tahun terbaiknya.

Pabrikan Noale menikmati tahun terbaiknya di MotoGP pada tahun 2025 dengan mencetak empat kemenangan Grand Prix di kedua timnya dan menutup tahun di posisi kedua klasemen konstruktor.

Lewat Marco Bezzecchi, Aprilia juga mencatatkan tiga besar pertamanya di klasemen pembalap setelah muncul sebagai penantang terdekat Marc Marquez di paruh kedua 2025.

Semua ini telah memposisikan Aprilia sebagai merek yang patut diperhatikan menjelang musim 2026 dan tahun terakhir regulasi 1000cc.

Namun, mereka akan mencoba untuk kembali memperebutkan gelar juara dunia melawan Ducati tanpa sponsor utama pada RS-GP mereka.

Aprilia memiliki dukungan yang baik dari pemiliknya, Piaggi Group, tetapi merupakan satu-satunya tim pabrikan di grid tanpa mitra utama. Ducati memiliki Lenovo, KTM memiliki Red Bull, Yamaha memiliki Monster Energy, sementara Honda sekarang didukung oleh Castrol setelah berakhirnya kemitraan dengan Repsol.

Berbicara pada acara peluncuran Aprilia pada hari Kamis di Milan, CEO Massimo Rivola mengatakan bahwa merupakan kekecewaan karena tidak mendapatkan "sponsor utama" untuk tahun 2026, menunjukkan bahwa mungkin ambisi komersial tim tersebut dibayangi oleh hasil yang mereka raih.

“Ekspektasi biasanya adalah hal yang menghancurkan kita,” ia memulai. “Kita memenangkan dua balapan terakhir, tetapi mungkin kita lupa bahwa Marc Marquez tidak ada di sana. Saya sangat ingin melihat Marco, karena Marco menaruh banyak ekspektasi pada dirinya sendiri. Jadi, kita perlu mengelola itu. Ekspektasi untuk kejuaraan ini sangat tinggi.

“Saya pikir ketika Anda mulai percaya pada sebuah proyek, ke arah mana pun proyek itu berjalan, Anda akan menang selama Anda berbagi dengan orang-orang Anda.

“Pada akhirnya, orang-oranglah yang membuat perbedaan. Pada akhirnya, jika mitra kami percaya pada apa yang kami lakukan, saya pikir kami akan terus memiliki sponsor sebaik yang kami miliki sekarang. Jujur saja, saya tidak ingin mengatakan terkejut, tetapi saya sedikit kecewa karena kami tidak mendapatkan sponsor utama.

“Untungnya, kami memiliki Grup Piaggio, yang menyelamatkan kami. Tapi saya ingin suatu hari nanti menelepon [bos] dan memberi tahu dia bahwa kami menemukan 10 juta untuk anggaran.”

Aprilia's 2026 MotoGP livery features no title sponsor again © Aprilia Racing

Situasi Aprilia mengekspos kurangnya nilai komersial MotoGP

Jika ditelaah lebih dalam, Rivola jelas berharap dapat memasuki pasar dengan posisi yang kuat berdasarkan hasil Aprilia.

Namun, dibandingkan dengan apa yang dilakukan tim pabrikan Ducati pada tahun 2025, yang mencetak 13 kemenangan Grand Prix dan menyapu bersih ketiga gelar juara, tahun Aprilia hanyalah setetes air di lautan.

Namun, Aprilia juga terkekang oleh minat komersial yang dapat diperoleh MotoGP saat ini.

Terlepas dari semua hype seputar takeover MotoGP oleh Liberty Media dan bagaimana mereka dapat meniru apa yang telah mereka lakukan dengan Formula 1 untuk meningkatkan nilai kejuaraan, itu bukanlah proses yang akan terjadi dalam semalam.

Tantangan yang harus dihadapi Liberty untuk membawa MotoGP ke jajaran kejuaraan olahraga utama dunia dalam hal nilai komersial sangat berat.

Hal itu terlihat jelas dari harga jual MotoGP yang mereka dapatkan, di mana Liberty menawarkan €4,2 miliar. F1, per Januari 2026, memiliki kapitalisasi pasar sebesar £16,91 miliar, sementara pendapatan tahunannya pada tahun 2025 mencapai lebih dari £3 miliar.

Terdapat minat yang jelas dari investor luar. Konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1 Haas, Guenther Steiner, yang membeli Tech3 adalah buktinya. Namun, Tech3 dibeli seharga €20 juta. Tahun lalu, Tech3 adalah tim terbaik kesembilan dari 11 tim di grid.

Sebaliknya, tim F1 dengan nilai terendah adalah Haas - yang berada di peringkat delapan klasemen - dengan nilai $1,5 miliar, dengan pendapatan $150 juta, menurut Forbes. Ferrari adalah tim paling mahal di grid, meskipun kurang sukses dalam beberapa waktu terakhir, dengan nilai $6,5 miliar, menghasilkan pendapatan $670 juta.

Setelah bekerja di F1 bersama tim-tim seperti Ferrari, pemahaman Rivola tentang lanskap komersial di dunia motorsport sangat mendalam. Menurutnya, semua merek yang ada di MotoGP saat ini perlu bekerja lebih keras untuk menjadi lebih menarik.

“Jawabannya sangat panjang,” jawab CEO Aprilia ketika ditanya mengapa MotoGP tidak menghasilkan permintaan komersial yang besar. “Singkatnya, saya pikir sebagai hasilnya, level merek MotoGP – dan saya pikir mereka akan melakukannya – belum mencapai level merek Formula 1.

“Investasi yang dilakukan di F1 sangat besar. Saya rasa kita tidak perlu meniru apa yang telah dilakukan di F1. Saya pikir MotoGP punya karakteristiknya sendiri dan harus mempertahankannya.

"Tetapi dalam hal merek, kita semua perlu meningkatkan levelnya. Pembalap harus digunakan sebagai duta untuk mempromosikan pertunjukan yang masih terbaik di dunia.”

Guenther Steiner is a major F1 name to invest in MotoGP

MotoGP harus meningkatkan nilainya ke mitra komersial

Poin Rivola tentang pembalap yang digunakan sebagai duta kejuaraan sangat relevan. Salah satu kisah sukses terbesar Liberty dengan F1 adalah bagaimana mereka mengembangkan serial tersebut ke khalayak umum melalui Drive To Survive di Netflix.

Sekarang, setiap kali contoh ini diberikan, penting untuk menambahkan catatan ini: Liberty mendapatkan keberuntungan luar biasa dari pandemi COVID global, yang memaksa semua orang untuk berdiam di dalam ruangan dan membuat orang mengonsumsi lebih banyak media baru daripada biasanya.

Meskipun demikian, kehadiran Liberty yang memiliki produk seperti itu sejak awal menunjukkan betapa pentingnya proyek ini bagi mereka. MotoGP telah mencoba meniru ini dengan versi mereka sendiri, yang terasa lemah dan tidak menginspirasi.

Kesuksesan Drive To Survive bukan terletak pada balapan yang ditampilkan, tetapi pada unsur manusia, yang pada gilirannya membuat pembalap dan personel paddock menjadi terkenal. Guenther Steiner adalah salah satu kisah sukses tersebut, dan keterlibatannya di MotoGP pasti akan menarik perhatian baru ke kejuaraan ini.

Pada dasarnya, MotoGP belum menemukan cara untuk menjadikan para pembalapnya terkenal di kalangan masyarakat. Kecuali Valentino Rossi dan Marc Marquez, pembalap lainnya tidak begitu dikenal oleh orang-orang di luar lingkaran MotoGP.

Konten media sosial Dorna sendiri, yang saat ini tampaknya hanya meniru F1, tidak cukup efektif untuk mengubah hal ini.

Yang juga telah membantu F1 menjadi merek yang diidam-idamkan adalah kampanye Drive To Survive. Penggemar suatu hal mungkin tidak suka mendengar ini, tetapi ini adalah kenyataan yang menyedihkan dalam masyarakat kita: penggemar sejati bukanlah penggemar fanatik seumur hidup - melainkan penggemar biasa dengan banyak uang yang bersedia membeli apa pun yang dijual oleh suatu merek.

Sekilas melihat sponsor pada mobil F1 dibandingkan dengan sponsor pada motor MotoGP menunjukkan mengapa MotoGP bukanlah raksasa komersial seperti yang seharusnya.

Bahkan periode peluncuran tim saat ini pun membuktikan hal ini: Aprilia mengadakan acaranya di studio Sky di Italia, yang bukan merek kecil, sementara corak mobil tim F1 baru Cadillac untuk tahun 2026 akan diungkapkan selama Super Bowl.

Perubahan di paddock, baik atau buruk, sedang direncanakan. Area VIP baru telah disiapkan di balapan pada paruh kedua tahun lalu, sementara tim MotoGP akan memiliki garasi yang lebih besar dengan mengorbankan tim Moto2 dan Moto3 yang akan ditempatkan di tempat lain.

Sekarang, MotoGP harus berhati-hati agar tidak terlalu menginjak-injak sejarahnya. Tetapi, seperti yang ditunjukkan Rivola, garasi yang lebih besar adalah sesuatu yang dibutuhkan tim MotoGP untuk sponsor mereka.

Di Misano tahun lalu, saya cukup beruntung diundang ke garasi Ducati untuk Sprint Race oleh Lenovo - salah satu dari sedikit sponsor utama yang benar-benar signifikan di grid. Namun, area menontonnya tidak terlalu besar, tentu saja dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan tim F1 untuk para petinggi mereka.

“Kami sedang berbicara dengan Dorna tentang kapan memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak ruang di garasi agar tata letaknya lebih baik, untuk memberikan pandangan yang lebih baik kepada sponsor kami,” jelas Rivola.

“Tapi saya pikir ini masih dalam proses. Mungkin tahun 2027 akan menjadi waktu untuk mendapatkan semuanya yang baru, tidak hanya dalam hal motor dan ban, tetapi juga paddock. Saya tidak tahu. Yang pasti, Dorna mulai beberapa bulan terakhir ini untuk mendorong arah agar MotoGP semakin bernilai sebagai sebuah merek. Jelas, paddock adalah sudut utama dari itu.”

Punishing calendar schedule is affecting everyone in the paddock © Gold and Goose

Sponsor sangat penting saat kalender MotoGP semakin padat

Seiring pertumbuhan bisnis apa pun, ia harus menjangkau orang dan pasar baru. Kalender MotoGP tahun lalu mencapai 22 putaran, terpanjang dalam sejarahnya. Selain itu, ada Sprint Race di setiap event, sehingga total balapan menjadi 44.

Empat puluh empat balapan, yang tersebar selama 22 akhir pekan dari akhir Februari hingga pertengahan November, serta dua tes pra-musim, beberapa hari tes di tengah musim, dan tes pribadi jika Anda adalah tim konsesi, sangat membebani semua pihak yang terlibat.

Dalam banyak hal, MotoGP telah mengambil lebih dari yang mampu mereka tangani dengan format kalender ini.

Tahun lalu, hanya dua event yang menampilkan seluruh pembalap tetap. Cedera, ditambah dengan jadwal yang brutal, membuat hampir mustahil sekarang bagi sebuah musim untuk berjalan tanpa membutuhkan banyak pembalap pengganti di setiap putaran.

Risiko cedera di MotoGP lebih besar daripada di F1, dan itu akan selalu tak terhindarkan. Namun, menggunakan pembalap sebagai duta sulit dilakukan ketika mereka absen dalam beberapa balapan.

Mengingat pertumbuhan kalender F1, Rivola tidak melihat hal itu akan berbeda untuk MotoGP di bawah Liberty. Tetapi perbedaan antara F1 dan MotoGP terletak pada kemampuan tim di MotoGP untuk memiliki tim mekanik yang bergiliran untuk mengurangi beban personel.

Meskipun operasi lintasan MotoGP lebih kecil, pendapatan saat ini belum cukup bagi tim untuk mampu membayar kru tambahan per pembalap.

“Akan lebih baik jika jumlah putarannya kurang dari [22 putaran],” katanya. “Saya rasa kita tidak akan kurang dari itu, terutama dengan kehadiran Liberty, karena jelas, pertunjukanlah yang menghasilkan uang. Selama kita meningkatkan level bisnis, saya pikir kita bisa menyelenggarakan 22 balapan dengan jumlah tes yang kita lakukan saat ini.

“Mungkin solusinya adalah mengurangi tes secara drastis. Alasan saya mengatakan itu adalah karena di Formula 1, mereka mulai menambah jumlah mekanik, insinyur, dan melakukan rotasi. Mungkin orang-orang seperti saya dan Fabiano [Strelacchini] akan mengalami beberapa masalah, tetapi setidaknya hanya akan ada masalah untuk dua orang dan bukan semua orang.

"Tetapi kita perlu meningkatkan level bisnis di MotoGP, dan kemudian solusinya akan, saya tidak ingin mengatakan mudah, tetapi akan datang.

“Pendapatan, mutlak [adalah yang kita butuhkan untuk ini]. Sponsor. Selama sponsor utama bergabung dengan MotoGP, kita akan mendapatkan keuntungan sebagai MotoGP sebagai merek.”