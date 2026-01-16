Martin Khawatir Aturan Restart Baru MotoGP Jadi Masalah saat Hujan

Aturan restart MotoGP kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh di kondisi kering, menurut mantan juara dunia Jorge Martin, tetapi bisa terbukti signifikan dalam balapan basah.

Amandemen terbaru dari FIM menyatakan bahwa, "untuk meminimalkan paparan bahaya bagi petugas lintasan", setiap motor yang tidak menyala setelah kecelakaan sekarang harus didorong ke jalan servis sebelum dapat dihidupkan kembali.

Jika mesin masih menyala setelah kecelakaan, pembalap dapat kembali balapan seperti biasa. Namun, motor yang mogok akan mengakibatkan kehilangan waktu yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Berbicara pada peluncuran tim Aprilia hari Kamis, Martin mengatakan dia melihat sedikit perbedaan dalam balapan kering.

“Saya pikir itu 100% normal. Jika motor [mogok], tidak ada gunanya untuk kembali,” kata Jorge Martin. “[Tetapi] jika motor masih berjalan, Anda masih bisa mendapatkan poin.”

Pembalap Spanyol itu menunjuk Sprint Indonesia 2024 sebagai contoh, di mana ia terjatuh pada lap pertama tetapi dengan cepat kembali naik dan melaju dari posisi terakhir ke posisi kesepuluh.

Hasil itu nyaris tidak mendapatkan poin Sprint tetapi sudah berada di dalam 15 besar yang dibutuhkan untuk mencetak poin dalam jarak grand prix penuh.

Peraturan baru ini berlaku di semua sesi, bukan hanya balapan.

“Dalam kualifikasi, biasanya jika Anda terjatuh, Anda hanya kembali [ke pit] dengan skuter untuk mengambil motor lain,” tambah Martin.

“Jadi, saya rasa tidak akan banyak berubah [di sesi kualifikasi]. Karena biasanya Anda tidak bisa terus menggunakan motor yang sama, jadi Anda tinggal mengganti dengan motor lain.”

Namun, Martin yakin dampaknya bisa lebih signifikan dalam balapan dari awal hingga akhir atau dalam kondisi basah.

“Saya rasa [aturan] ini bisa menjadi masalah dalam balapan basah, di mana meskipun Anda jatuh dua kali [dan harus menghidupkan kembali motor], Anda bisa finis di urutan ke-12.

"Tetapi secara umum, saya rasa ini bagus untuk keselamatan.”

Aturan baru ini mengikuti instruksi revisi dari Steward FIM akhir musim lalu, yang mencegah pembalap untuk kembali ke lintasan - bahkan jika mesin masih menyala - setelah terjatuh dalam tiga menit terakhir kualifikasi.

Penerapan aturan tersebut bertujuan untuk mengurangi periode bendera kuning, yang secara otomatis membatalkan putaran pembalap mana pun yang melewati area yang terkena dampak.

FIM menyatakan bahwa aturan restart baru, yang disepakati oleh Komisi MotoGP dan SBK, akan berlaku untuk "semua kejuaraan FIM CCR [Komisi Balap Sirkuit] kami".