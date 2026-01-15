Valentino Rossi Mengonfirmasi Rencana Balapnya untuk Musim 2026

Legenda MotoGP Valentino Rossi mengkonfirmasi bahwa ia akan tetap bersama BMW pada tahun 2026 dan kembali berkompetisi penuh waktu di balap mobil GT World Challenge Europe.

Juara Grand Prix balap motor sembilan kali ini beralih ke balap mobil profesional setelah karier MotoGP-nya berakhir, bergabung dengan tim Belgia WRT dengan mobil Audi untuk musim 2022.

Rossi tetap bersama WRT saat tim tersebut beralih ke BMW, melakukan debutnya di Kejuaraan Ketahanan Dunia dan 24 Jam Le Mans pada tahun 2024.

Setelah mengikuti dua ajang balap di GTWCE dan WEC pada tahun 2024, ia memilih untuk fokus sepenuhnya pada WEC di 2025.

Meskipun meraih podium di WEC, dengan hasil terbaik finis di posisi kedua, Rossi mengkonfirmasi pada akhir tahun lalu bahwa ia tidak akan kembali ke seri tersebut.

Rossi bertahan di BMW untuk tiga tahun lagi

Rossi akan tetap menjadi bagian dari tim pabrikan BMW, dan mengumumkan akhir tahun lalu bahwa ia akan berkompetisi di Bathurst 12 Hours pada tahun 2026.

Selama acara peluncuran tim VR46 MotoGP di Roma pada hari Rabu, ia mengkonfirmasi bahwa ia akan kembali ke GTWCE dan telah memperpanjang kontraknya dengan BMW selama tiga tahun lagi.

Rossi menyebutkan alasan kepergiannya dari WEC adalah komitmen keluarganya, sambil mencatat bahwa "itu adalah pilihan saya" atas keputusannya untuk meninggalkan kejuaraan dunia balap ketahanan.

“Saya akan balapan di GTWC, dan saya sangat senang, karena ini adalah kejuaraan yang sangat saya sukai dan di mana saya pernah berpartisipasi di awal karier balap saya,” kata Rossi, yang telah menikmati kemenangan balapan di seri tersebut, kepada Sky Sports.

“Selama dua tahun terakhir saya balapan di Kejuaraan Dunia [Ketahanan], tetapi saya memutuskan untuk beralih karena GTWC berada di Eropa dan balapannya lebih berdekatan, sementara di WEC sebagian besar acaranya berada di luar Eropa, membutuhkan banyak penerbangan dan perjalanan panjang.

“Dengan dua anak perempuan dan keluarga, sulit untuk pergi selama berhari-hari, jadi bisa dibilang itu adalah pilihan bidang, tetapi saya sangat senang karena GTWC sangat menyenangkan.”

“Pilihan itu adalah milik saya, sesuai kesepakatan dengan BMW, yang dengannya saya menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun.

“Saya juga harus memahami dengan cermat apa yang harus dilakukan dengan mereka, tetapi saya sangat senang karena saya merasa nyaman di kejuaraan ini.”

Dua penampilan Rossi di 24 Hours of Le Mans berakhir dengan DNF, pada edisi 2025, BMW No. 46 milik Rossi berada dalam persaingan untuk meraih kemenangan ketika mengalami kerusakan teknis.