VR46 Masih Menyimpan Kartunya untuk Line-Up MotoGP 2027

Valentino Rossi sepenuhnya percaya pada Ducati untuk era 850cc MotoGP yang baru, tetapi merahasiakan susunan pembalap VR46 di masa depan.

Berbicara selama peluncuran tim pada hari Rabu di Roma, Rossi membahas tidak hanya musim 2026 tetapi juga spekulasi seputar 2027.

VR46 naik status menjadi tim yang didukung pabrik Ducati setelah Pramac beralih ke Yamaha, tetapi Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli adalah satu-satunya pembalap Desmosedici yang tidak memenangkan balapan musim lalu.

Dikalahkan oleh Gresini, yang juga akan menerima Ducati spesifikasi pabrik tahun ini, muncul rumor bahwa VR46 dapat beralih ke Aprilia untuk tahun 2027 - sebuah prospek yang dibantah oleh Rossi dan Team Director Alessio Salucci.

“Ducati adalah yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” kata Rossi kepada Sky Italia. “Pabrikan lain semuanya sangat bersemangat untuk memperkecil jarak dengan perubahan regulasi... Mereka harus bekerja keras.

“Saya percaya Ducati; saya pikir mereka sudah cukup maju dengan motor 2027.”

Salucci menambahkan: "Kami senang dengan Ducati; motor-motornya fantastis.

"Aprilia? Rivola adalah teman, saya sudah mengenalnya sejak lama. Kami mendengarkan; kami adalah tim yang populer, tetapi tidak untuk saat ini."

VR46 2026 livery launch © VR46 Riders Academy

Pembalap? "Saya tahu, tapi saya tak bisa mengatakannya"

Meskipun tidak ada yang berubah dari sisi teknis, Rossi mengakui akan ada "antusiasme" di pasar pembalap.

“Pasar transfer akan menjadi isu penting lainnya: hampir semua kontrak pembalap akan berakhir, dan akan ada banyak antusiasme mulai bulan Mei,” konfirmasi Valentino Rossi.

“Kita harus mencoba untuk tetap fokus pada balapan tahun ini. Beberapa balapan pertama akan sangat penting, tetapi kemudian semua orang akan mulai melihat apa yang akan terjadi di masa depan mereka, jadi ini akan menjadi musim yang agak unik.”

Satu namayang terus dikaitkan dengan VR46 adalah Pedro Acosta, yang sempat melakukan pembicaraan dengan tim tahun lalu sebelum akhirnya memutuskan bertahan di KTM.

Namun pintu tetap terbuka, dengan manajer tim VR46, Pablo Nieto, baru-baru ini mengatakan kepada Crash.net bahwa akan menjadi "mimpi" untuk memiliki Acosta.

Salucci mengatakan pada peluncuran tersebut bahwa ia "jatuh cinta" dengan pembalap Spanyol itu.

“Untuk saat ini, kami fokus pada Morbidelli dan Diggia,” kata Salucci.

“Acosta? Saya jatuh cinta padanya dan gaya berkudanya; dia adalah pembalap yang langka.

“Tahun lalu, kami berbicara karena ada kesempatan kecil; kami mengobrol, tetapi saya tahu itu akan sangat sulit.

“Jika ada kesempatan tahun ini, kenapa tidak? Saya sangat menyukai Pedro. Kita harus berhati-hati dan siap menghadapi kemungkinan apa pun.”

Menariknya, ketika ditanya langsung siapa pembalapnya di tahun 2027, Rossi tersenyum:

“Saya tahu, tapi saya belum bisa mengatakannya…”