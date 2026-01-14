"Ini akan Sulit" - VR46 Akui Tekanan Menuju MotoGP 2026

Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli adalah satu-satunya pembalap Ducati yang tidak memenangkan balapan di MotoGP musim lalu, finis di urutan keenam dan ketujuh klasemen, meski VR46 naik status jadi tim yang didukung pabrikan.

Tekanan untuk berprestasi lebih baik, kata Nieto, mencerminkan potensi tim.

Tapi - saat berbicara di acara peluncuran VR46 di Roma - ia juga memperingatkan bahwa para pesaing Ducati telah "mencapai puncak" dan bahwa "ini akan menjadi musim yang sangat sulit."

“Semua pembalap sangat, sangat cepat, semua pabrikan juga telah mencapai puncak,” kata Nieto.

“Menjadi tim yang didukung pabrikan Ducati sangat penting. Akan ada banyak tekanan, tetapi jika Anda tidak memiliki tekanan, itu berarti Anda tidak dapat melakukan apa pun. Jadi ini akan menjadi tahun yang penting bagi kami.

“Kami melihat bahwa pabrikan lain juga telah mencapai puncak, jadi kami harus memperhatikan semuanya.

“Kami harus sangat fokus di balapan pertama karena itu akan membuat perbedaan sepanjang musim. Ini akan sulit, tetapi itulah MotoGP.”

Di Giannantonio will again have access to factory-spec Ducati machinery, while Morbidelli continues on a year-old satellite bike.

Kedua pembalap akan mengenakan livery tersebut untuk pertama kalinya pada tes Sepang pada 3-5 Februari.