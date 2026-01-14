Ini adalah livery baru tim Pertamina Enduro VR46, yang akan digunakan oleh Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli selama musim MotoGP 2026.

Warna kuning neon khas pemilik tim Valentino Rossi tetap ada, tetapi - seperti namanya - warna 'Hitam dan Terang' yang direvisi dan diperkenalkan di Roma hari ini mengganti latar belakang putih dari musim sebelumnya menjadi hitam.

“Ini adalah musim ketiga kami menggunakan banyak warna kuning, warna khas kami,” kata Rossi. “Dalam dua tahun terakhir, kami menggunakan warna kuning dengan putih. Tetapi untuk tahun ini, kami menginginkan sesuatu yang berbeda, sedikit lebih agresif.

“Para mekanik akan menjadi orang-orang yang paling senang, karena dengan warna putih, mereka menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan! Putih lebih elegan, tetapi hitam lebih bernuansa balap, jadi kami berharap mereka akan lebih cepat daripada tahun lalu.”

Franco Morbidelli's VR46 Ducati livery for 2026.

Musim kelima VR46 di kelas utama juga merupakan musim kedua mereka dengan dukungan langsung dari pabrikan Ducati, status yang diwarisi setelah Pramac beralih ke Yamaha.

Meski diberikan akses ke motor Desmosedici terbaru untuk Di Giannantonio, VR46 menjadi satu-satunya tim Ducati yang tidak menang musim lalu.

Oleh karena itu, satu-satunya kemenangan MotoGP tim tersebut masih diraih oleh Marco Bezzecchi pada tahun 2023.

Meski demikian, Di Giannantonio berhasil mengungguli Morbidelli untuk mengamankan posisi keenam klasemen, pencapaian terbaik dalam kariernya, dengan empat podium Grand Prix dan lima podium Sprint Race.

Mantan runner-up Petronas Yamaha, Morbidelli, meraih empat podium selama musim debutnya di VR46, yang terganggu oleh cedera di Sachsenring dan Valencia.

Di Giannantonio akan kembali membalap dengan motor Ducati spesifikasi pabrik pada tahun 2026, sementara Morbidelli akan terus menggunakan motor satelit yang sudah berusia satu tahun.

Valentino Rossi, Franco Morbidelli and Fabio di Giannantonio, 2026 VR46 team launch.

VR46 diklaim telah menolak opsi motor pabrikan kedua, yang kemudian diberikan kepada Alex Marquez, runner-up Gresini.

Seperti kebanyakan pembalap MotoGP, kedua pembalap VR46 akan habis kontrak pada akhir musim ini.

Mantan pembalap VR46, Bezzecchi, dan rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin, akan meluncurkan corak MotoGP 2026 mereka besok (Kamis).

