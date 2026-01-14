Miller: Yamaha "Membuat Keajaiban" dengan Membangun Motor V4

Jack Miller dari Pramac Racing mengatakan Yamaha "membuat keajaiban" untuk membangun dan membalap prototipe pertama M1 bertenaga V4 musim lalu.

Yamaha pertama kali mengungkapkan pada tahun 2024 bahwa mereka akhirnya mengembangkan mesin V4, setelah sebelumnya bertahan dengan mesin Inline-4 sepanjang era modern MotoGP.

Motor V4 tersebut melakukan debutnya sebagai wildcard bersama Augusto Fernandez di Grand Prix San Marino, di mana ia meraih poin dengan finis di posisi ke-14.

Fernandez membalap dengan motor itu dua kali lagi di musim itu, di Malaysia dan Valencia, dengan Yamaha kini berkomitmen untuk menggunakan V4 pada tahun 2026.

Selama peluncuran livery Pramac 2026 di Siena pada Selasa malam, Miller memberikan pujian penuh atas upaya Yamaha dalam membangun V4.

“Maksud saya, ini adalah upaya luar biasa dari Yamaha, apa yang mereka lakukan tahun lalu untuk mengembangkan motor ini bersamaan dengan M1 yang ada saat itu,” katanya.

“Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki dengan 22 putaran, mereka melakukan keajaiban.

“Dan saya yakin kita akan memiliki banyak hari sibuk di depan kita sepanjang pramusim, mencoba mempersiapkan motor ini agar siap bertarung saat kita tiba di Thailand.”

Toprak tidak butuh saya sebagai mentor

Miller akan didampingi oleh juara dunia WorldSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu, di tim Pramac musim ini, saat megabintang Turki itu melakukan debutnya di MotoGP.

Memasuki musim ke-12 di kelas utama, pengalaman Miller akan sangat berguna bagi Razgatlioglu saat ia beradaptasi dengan motor MotoGP.

Namun Miller merasa bahwa ia tidak akan berperan sebagai mentor bagi rekan setim barunya itu.

“Saya rasa dia tidak butuh mentor,” katanya. “Dia sudah punya banyak mentor dalam diri Kenan [Sofuoglu, manajer Razgatlioglu].

“Tapi dia benar-benar orang yang legendaris. Kami telah menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan di sini untuk saling mengenal di luar lintasan, jauh dari keramaian.

“Senang bisa mengenalnya sebagai pribadi. Saya sangat menantikan tahun ini.

“Saya rasa ini akan sangat menyenangkan. Pramac umumnya dikenal sebagai tim yang berorientasi keluarga, dan Toprak benar-benar merangkul suasana itu.”

