Razgatlioglu Sadar Transisinya di MotoGP akan Menantang

Toprak Razgatlioglu menilai transisinya ke MotoGP pada tahun 2026 bersama Pramac Yamaha akan "sangat sulit", tetapi merasa "semua orang mendengarkan saya".

Juara dunia WorldSBK tiga kali itu akhirnya pindah ke MotoGP tahun 2026 setelah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Yamaha untuk bergabung dengan Pramac musim panas lalu.

Razgatlioglu sudah berada di trek dengan Yamaha V4 yang akan ia gunakan pada tahun 2026, melakoni beberapa uji coba akhir tahun lalu.

Pada hari Selasa (13/1) di Siena, Razgatlioglu tampil dengan seragam Pramac untuk pertama kalinya, dan mengungkap nomor balap barunya #07, bukan #7 seperti yang dipakainya pada tes Valencia tahun lalu.

Berbicara menjelang debutnya di MotoGP, ia berkata: “Saya sangat senang. Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya, karena saya memiliki mimpi besar untuk balapan di MotoGP, dan akhirnya saya berada di sini.

“Saya sangat senang akan hal ini. Tim dan semua orang sangat ramah. Ini bagus, karena saya merasa positif.

“Kami siap untuk musim ini. Bagi saya, ini adalah musim yang sangat sulit karena ini adalah pertama kalinya saya mengendarai motor MotoGP, dan setelah Superbike, ini sangat berbeda. Tapi saya akan mencoba melakukan yang terbaik.

“Terutama dengan Jack, dia rekan satu tim yang sangat baik, dia sangat menyenangkan. Kami banyak bekerja sama.

“Dari sisi pengembangan, tes yang saya lakukan berjalan dengan baik. Semua orang mendengarkan saya, yang sangat penting.

“Saya tidak terlalu berpengalaman dengan motor MotoGP, tetapi saya menjelaskan perasaan saya langsung kepada tim dan semua orang berusaha membantu saya.”

Tidak ada ‘Toprak style’ di 2026

Razgatlioglu terkenal dengan gaya pengereman agresif di Superbike, meskipun ia mengatakan kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengadaptasi gaya tersebut hingga tahun 2027 saat ban Pirelli diperkenalkan.

“Ini sangat penting,” tambahnya. “Saya perlu membawa gaya saya, tetapi mungkin bukan tahun ini.

“Tetapi tahun depan, saya pikir 90%, karena saya memahami gaya motor ini.

“Jika Anda mengendarai dengan gaya saya, di beberapa trek gaya tersebut tidak akan berhasil.

“Di beberapa trek, Anda membutuhkan kecepatan menikung yang lebih tinggi. Saya perlu sedikit mengubah gaya berkendara saya, dan saya perlu melakukan kombinasi.

“Tapi kita lihat saja nanti. Mudah untuk mengatakannya sekarang, tetapi perubahan gaya berkendara tidaklah mudah. ​​Tapi untuk tahun 2027, saya rasa tahun itu saya akan berkendara sesuai gaya saya.”