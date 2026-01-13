Pramac Yamaha Luncurkan Livery Musim Debut Razgatlioglu di MotoGP

Pramac Yamaha menjadi tim MotoGP pertama yang mengungkapkan livery motor mereka untuk tahun 2026, yang akan digunakan Toprak Razgatlioglu di musim debutnya.

Tim asal Italia ini menarik perhatian tahun lalu saat mengumumkan bahwa mereka telah merekrut juara Razgatlioglu, juara dunia World Superbike tiga kali, untuk membawanya ke MotoGP pada tahun 2026.

Bintang asal Turki ini telah lama mempertimbangkan untuk pindah ke balap Grand Prix di kelas utama, tetapi merasa bahwa dukungan pabrikan yang diterima Pramac dan usianya menjadikan tahun 2026 sebagai waktu yang tepat untuk beralih.

Setelah meraih gelar WorldSBK ketiganya tahun lalu, ia turun dalam beberapa tes privat dengan Yamaha, sebelum melakukan debut publiknya pada tes pasca-musim di Valencia pada bulan November.

Karena kewajiban kontraknya dengan BMW, ia mengendarai Yamaha polos dengan pakaian balap tanpa sponsor.

Namun pada Selasa (13/1), Razgatlioglu melakukan debut publiknya dengan seragam Pramac saat membantu meluncurkan tim dalam sebuah acara di Siena.

Razgatlioglu didampingi oleh rekan setimnya, Jack Miller, di acara tersebut, saat keduanya bersiap menuju Sepang pada akhir bulan untuk uji coba awal dan tes pramusim pertama.

Musim 2026 merupakan musim yang signifikan bagi Yamaha, karena mereka beralih dari motor empat silinder segaris tradisional mereka ke motor V4.

Yamaha mengumumkan pada tahun 2024 bahwa mereka sedang mengembangkan proyek V4, dengan motor tersebut melakukan debutnya bersama pembalap uji coba Augusto Fernandez September lalu di Grand Prix San Marino.

Prototype tersebut menyelesaikan tiga balapan wildcard bersama Fernandez di Misano, Sepang, dan Valencia, meskipun Yamaha belum menempatkan mesin V4 dalam potensi penuhnya.

Motor ini dipandang sebagai kesempatan terakhir Yamaha untuk meyakinkan juara dunia 2021 Fabio Quartararo tetap bersama merek tersebut setelah tahun 2026.

Namun, dengan Yamaha mengakui bahwa sebagian besar tahun 2026 akan difokuskan pada pengembangan motor daripada mengejar hasil, mereka menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan Quartararo.

Peluncuran tim Pramac menandai dimulainya bagian pengungkapan corak motor di pra-musim, dengan VR46 mengadakan acaranya pada hari Rabu, sementara Aprilia akan melakukannya pada hari Kamis.

Ducati akan mengadakan acara peluncurannya pada tanggal 19 Januari, dengan Yamaha dan Trackhouse melakukannya pada tanggal 21 Januari.

KTM dan Tech3 akan mengadakan acara bersama pada tanggal 27 Januari, diikuti oleh Gresini pada tanggal 31 Januari di Malaysia.

Honda dan LCR akan mengadakan acara peluncuran pada tanggal 1 Februari dan 2 Februari.

Sepang Shakedown akan berlangsung pada tanggal 29-31 Januari, dan terbuka untuk pembalap uji coba, pembalap pemula, dan pabrikan peringkat D (Yamaha).

Uji coba resmi pertama di Sepang akan berlangsung pada tanggal 3-5 Februari, dengan uji coba kedua di Buriram dijadwalkan pada tanggal 21-22 Februari.