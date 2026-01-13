Marc Marquez Ungkap 'Perjanjian Rivalitas' dengan Adiknya di 2025

Marc Marquez mengungkapkan percakapannya dengan adiknya, Alex Marquez, di awal musim MotoGP 2025 mengenai persaingan mereka di trek.

Marquez bersaudara mencetak sejarah tahun lalu ketika mereka menjadi kakak beradik pertama yang finis pertama dan kedua di klasemen MotoGP.

Marc mendominasi musim ini dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race, sementara Alex tiga kali menang di balapan utama.

Khususnya di awal musim, keduanya beberapa kali bertarung memperebutkan kemenangan, yang menyebabkan dinamika baru di antara mereka.

“Aku harus memberitahumu sesuatu…”

Berbicara dengan La Sexta Spanyol, juara dunia bertahan itu mengungkapkan percakapannya dengan Alex Marquez setelah dua putaran pertama tahun 2025 dan kesepakatan yang mereka capai.

“Balapan pertama benar-benar sulit bagi saya,” katanya, merujuk pada Grand Prix Thailand ketika ia harus tertinggal di belakang Alex Marquez untuk menghindari penalti tekanan ban.

“Ketika Anda berada di belakang seseorang, Anda terus-menerus memikirkan di mana harus menyerang dan bagaimana melakukannya, dan saya kesulitan memikirkan peluang menyalip karena saya lebih fokus pada bahaya daripada bagaimana melewatinya.

“Tapi kami segera menyelesaikannya. Di balapan berikutnya, saya melihat bahwa ini akan lebih sering terjadi, dan seperti seorang kakak laki-laki, saya mendudukkannya.

“Saya berkata, 'Saya harus memberitahumu sesuatu: tahun ini sepertinya kita akan sering bertarung. Saya akan menyalipmu, kamu akan menyalipku, kita akan bertarung di lap-lap terakhir, dan jika sesuatu terjadi besok, Senin, kita akan menjadi saudara.'

"Dia bilang 'oke,' dan kami berjabat tangan.

"Saya tidak bisa bilang itu rumit.

“Jelas, Anda ingin menang, dan ketika Anda berada di lintasan, Anda ingin bersaing, tetapi pada saat itu, Anda mencoba memberikan 100%.

“Setelah selesai, ya, saudara Anda mengalahkan Anda.”