MotoGP akan "Mengambil Alih" Kuala Lumpur untuk Peluncuran 2026

MotoGP telah merilis detail peluncuran resmi musim 2026, yang akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 Februari.

Digelar dua hari setelah tes pra-musim pertama di Sirkuit Sepang, peluncuran musim kedua MotoGP - setelah Bangkok 2025 - akan membuat MotoGP "mengambil alih Kuala Lumpur City Centre (KLCC) yang ikonik dan jalan-jalan sekitarnya, mengubahnya jadi pusat olahraga, hiburan, dan budaya yang dinamis."

Zona penggemar khusus akan berdiri di KLCC Shopping Mall, di dasar Petronas Twin Tower, mulai 2–7 Februari, “menampilkan pertunjukan dan pengalaman MotoGP interaktif.”

Peluncuran utama kemudian berlangsung pada hari Sabtu, 7 Februari, dimulai dengan “pameran motor bergaya Pit Box di pintu masuk KLCC, memberi fans kesempatan untuk melihat dari dekat motor-motor terbaru untuk musim 2026.

“Acara ini akan mencapai puncaknya dengan pertunjukan malam yang akan dimulai pukul 19:00 hingga 22:30 di bawah Menara Kembar Petronas, menggabungkan acara berkendara di perkotaan, penyambutan pembalap di panggung utama, dan hiburan live music dengan latar belakang salah satu ikon dunia.”

“Kuala Lumpur adalah kota yang mewujudkan dinamisme dan kegembiraan, menjadikannya panggung yang sempurna untuk peluncuran musim MotoGP,” kata CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta.

“Kami sangat senang membawa perayaan unik ini ke Malaysia dan berbagi semangat MotoGP dengan para penggemar di Asia Tenggara.”

Pengumuman mengenai penampilan musik dan selebriti lokal akan disampaikan pada waktunya.

Sementara itu, latar belakang Petronas Twin Tower yang mengesankan mungkin memerlukan penamaan/pembingkaian kreatif oleh staf PR tim, mengingat kesebelas tim MotoGP menggunakan pemasok bahan bakar dan oli saingan, termasuk sponsor utama HRC (Castrol), LCR (Castrol/Pro Honda) dan VR46 (Pertamina).

Setelah peluncuran, MotoGP akan berpindah ke Buriram di Thailand untuk tes pramusim terakhir pada tanggal 21-22 Februari.

