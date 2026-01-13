EKSKLUSIF: VR46 Bersiap untuk Mengarungi Pasar Pembalap MotoGP

MotoGP menuju era baru di 2027 dengan mesin 850cc, hilangnya ride-height devices, dan pergantian ban dari Michelin ke Pirelli.

Tapi kesibukan juga terjadi di pasar pembalap, dengan hanya tiga pembalap sejauh ini yang memiliki kontrak untuk tahun 2027.

Sementara itu bagi VR46, duet pembalap mereka - Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli - kontraknya akan berakhir musim ini.

Ketika ditanya apakah VR46 mungkin akan menghadapi beberapa keputusan besar, kepala tim Pablo Nieto mengatakan kepada Crash.net:

“Ya. Pembicaraan sudah dimulai, selalu datang lebih awal dan lebih awal. Tapi saya bisa mengerti karena pada tahun 2027, 90% pembalap akan berstatus bebas transfer.

“Dari tahun 2025 ke 2026, katakanlah, sedikit lebih membosankan! Tidak ada yang terjadi. Tapi dari tahun 2026 ke 2027 akan menjadi perubahan besar di MotoGP. Jadi kita harus siap untuk segalanya.”

Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, 2025 Hungarian MotoGP

VR46 mengadakan pembicaraan penjajakan dengan Pedro Acosta di awal musim lalu, sebelum bintang Spanyol itu berkomitmen untuk satu tahun lagi di KTM.

Nieto mengkonfirmasi bahwa pintu tetap terbuka untuk Acosta - menggambarkannya sebagai "mimpi" untuk memilikinya di tim - tetapi menekankan bahwa prioritas VR46 adalah memberi kesempatan kepada duet saat ini.

“Kami ingin mencoba mempertahankan pembalap yang sama, karena pada akhirnya kami ingin memberi kesempatan [untuk mendapatkan hasil yang baik] kepada para pembalap kami,” kata Nieto.

“Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin, berusaha memiliki pembalap terbaik. Dan kami fokus pada hal itu.”

Di Giannantonio, yang berlomba dengan motor spesifikasi pabrik, dikontrak langsung oleh Ducati, sementara pembalap Akademi Morbidelli dikontrak langsung oleh VR46.

Keduanya finis di posisi keenam (Di Giannantonio) dan ketujuh (Morbidelli) dalam klasemen MotoGP 2025, dengan total gabungan 13 kali finis di tiga besar.

Tim satelit yang didukung pabrik Ducati akan meluncurkan livery balap baru mereka untuk tahun 2026 di Roma pada hari Rabu.