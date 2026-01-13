Quartararo Memilih Pertarungan Marc Marquez Favoritnya

Selama musim yang spektakuler sebagai Rookie MotoGP tahun 2019, Fabio Quartararo finis di posisi kedua sebanyak lima kali.

Pada lima kesempatan tersebut, pembalap yang mengalahkan bintang Petronas SRT Yamaha itu adalah juara bertahan Marc Marquez.

Di Thailand, tempat Marquez mengunci gelar kedelapannya, keduanya bertarung sengit hingga garis finis, dengan pembalap Repsol Honda itu menang hanya dengan selisih 0,171 detik.

Kekalahan tipis lainnya yang dialami Quartararo di tangan Marquez pada musim itu terjadi di Misano (0,903 detik), Motegi (0,870 detik), dan Valencia (1,026 detik).

Quartararo meraih kemenangan pertamanya dari sebelas kemenangan MotoGP pada putaran pembuka tahun 2020, saat Marquez mengalami cedera lengan yang mengubah kariernya, sebelum memenangkan gelar juara dunia pada tahun 2021 bersama tim pabrikan Yamaha.

Naiknya pabrikan Eropa, ditambah cedera berkepanjangan Marquez, membuat kedua pembalap menjauh dari pertarungan baris depan pada musim-musim berikutnya.

Namun ketika ditanya pertarungan favoritnya dengan Marquez, Quartararo tidak memilih salah satu duel kemenangan besar mereka di tahun 2019.

Sebaliknya, ia menunjuk pada pertarungan yang sebagian besar terlupakan memperebutkan posisi keenam di Grand Prix Amerika 2022.

“Pertarungan tahun 2019 bagus karena memperebutkan kemenangan, tetapi [saya akan memilih] tahun 2022, di Austin, di mana kami banyak bertarung. Itu sangat menyenangkan. Saya merindukan itu,” kata Quartararo.

Marc Marquez, Fabio Quartararo battle in the closing stages of the 2022 Americas MotoGP.

Start dari posisi kesembilan, 'raja COTA' Marquez membutuhkan start yang kuat untuk menjaga harapan meraih kemenangan kedelapan di sirkuit tersebut. Namun, masalah teknis membuatnya tercecer ke P24 dan terakhir.

Berlomba di balapan pertamanya sejak Qatar - setelah absen di Mandalika dan Argentina karena penglihatan ganda akibat kecelakaan highside Indonesia - Marquez sudah berada di posisi ke-18 pada akhir lap pertama dan ke-14 pada lap ketiga.

Dengan catatan waktu yang lebih cepat daripada para pemimpin, pembalap bernomor #93 itu berhasil masuk ke sepuluh besar pada lap ketujuh dengan menyalip Pol Espargaro.

Setelah mencetak rekor lap baru, ia menyalip Johann Zarco dan Quartararo secara beruntun untuk naik ke posisi ketujuh dengan tujuh lap tersisa.

Martin adalah target Marquez selanjutnya, tetapi Quartararo telah membuntuti roda belakang Honda, tampaknya terinspirasi oleh motor #93 di depannya, mereka menyalip Martin dan melanjutkan pertarungannya.

Pembalap Yamaha itu bahkan sempat menyalip Marquez di lap-lap terakhir sebelum keduanya melewati garis finis di posisi keenam dan ketujuh, hanya terpaut 0,143 detik.

Marc Marquez, 2022 Americas MotoGP

"Pada akhirnya, kami bertarung sengit dengan Fabio, dan ketika balapan berakhir, saya benar-benar kelelahan," aku Marquez.

"Berkendara di belakang juara dunia delapan kali, Anda selalu belajar sesuatu," ujar Quartararo sambil tersenyum.

"Saya pikir Marc akan menjadi penantang gelar tahun ini, saya akan memberikan yang terbaik untuk menjadi penantang gelar, dan saya pikir kita akan memiliki lebih banyak [pertarungan] seperti itu, untuk posisi yang lebih baik..."

Prediksi itu terbukti terlalu optimis, dan MotoGP masih menunggu terulangnya duel Marquez-Quartararo untuk kemenangan.

Meskipun demikian, Marquez akhirnya kembali ke puncak dunia MotoGP pada tahun 2025, musim debutnya sebagai pembalap pabrikan Ducati, mengakhiri penantian lima tahun yang memecahkan rekor sejak gelar juara sebelumnya.

Sementara itu, Quartararo berada di jalur untuk mengakhiri paceklik kemenangan selama tiga tahun di Silverstone hingga ia mengalami masalah pada suspensi motornya saat memimpin dengan nyaman.