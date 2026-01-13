Ducati Tidak Fokus ke Kontrak Pembalap sebelum Peluncuran 2026

Pasar pembalap MotoGP diprediksi akan menjadi salah satu yang paling sibuk dalam sejarah, karena hampir semua kontrak berakhir pada akhir tahun ini, dan dengan perubahan regulasi teknis 2027 menanti.

Kedua pembalap pabrikan Ducati saat ini, juara dunia bertahan Marc Marquez and Francesco Bagnaia, termasuk mereka yang kontraknya akan segera berakhir.

Saat Marquez diperkirakan akan tetap bersama Ducati setelah performa dominannya di musim 2025, ada tanda tanya mengenai masa depan Bagnaia setelah musim yang mengecewakan.

Bagnaia berulang kali mengatakan bahwa ia menganggap dirinya sebagai pembalap Ducati seumur hidup.

Dalam wawancara baru dengan GPOne, Tardozzi mengatakan sudah ada pembicaraan antara Ducati dan kedua pembalap tersebut, tetapi menegaskan bahwa tidak ada yang akan ditandatangani sampai setelah peluncuran tim pada 19 Januari.

“Menurutku ini baru tahap pembicaraan untuk saat ini,” katanya. “Kurasa keputusan tidak akan dibuat selambat itu, tapi tetap akan membutuhkan waktu.

“Tidak akan ada yang terjadi sebelum presentasi karena kami fokus pada persiapan sepeda dan acara; ini bukan waktu untuk membicarakan hal-hal tertentu.

“Kurasa kita akan melakukannya setelah Madonna di Campiglio, atau bahkan lebih lambat.”

Ducati percaya diri Bagnaia akan membaik di 2026

Selain menegosiasikan kontrak baru, Bagnaia memasuki tahun 2026 dengan harapan untuk bangkit kembali dari musim terburuknya bersama tim pabrikan Ducati.

Juara dunia dua kali ini hanya berhasil meraih dua kemenangan grand prix dalam musim yang sangat tidak konsisten, dan pada akhirnya ia berada di posisi kelima klasemen.

Bagnaia kesulitan menemukan kepercayaan diri di bagian depan GP25, dengan ketegangan yang meningkat antara dirinya dan Ducati seiring berlanjutnya kesulitan yang dialaminya.

Dalam wawancara GPOne yang sama, Tardozzi yakin Bagnaia telah mengatasi kesulitannya di tahun 2025 “dengan cara yang positif” dan yakin dia akan menjadi pembalap yang lebih baik musim ini.

“Saya berbicara dengannya [baru-baru ini], dan saya yakin Pecco telah memproses tahun 2025 dengan cara yang positif, dalam artian Anda bisa menjadi lebih kuat setelah mengalami masalah.

“Dia adalah orang yang sangat kuat secara mental, jadi saya rasa kita tidak akan menemukan versi Pecco tahun 2025, tetapi lebih seperti versi tahun 2024.”