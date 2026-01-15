FOTO: Aprilia Luncurkan Livery Baru untuk MotoGP 2026

Aprilia menjadi tim terbaru yang mengungkapkan livery motor mereka untuk musim 2026 pada hari Kamis di Milan.

Skuat yang berbasis di Noale menikmati musim terbaiknya di MotoGP tahun lalu setelah memenangkan empat Grand Prix dan meraih posisi runner-up di klasemen konstruktor

Pabrikan yang berbasis di Noale ini menikmati musim terbaiknya di MotoGP tahun lalu, setelah memenangkan empat grand prix dan meraih posisi runner-up di klasemen konstruktor.

Marco Bezzecchi, yang bergabung dengan Aprilia dari VR46 Ducati, memimpin proyek ini setelah masalah cedera yang dialami Jorge Martin, dan mencetak tiga kemenangan untuk finis di posisi ketiga klasemen.

Martin, juara dunia 2024, adalah rekrutan besar Aprilia untuk musim 2025 setelah Ducati memilih Marc Marquez untuk naik ke tim pabrikan mereka.

Tapi Martin dilanda cedera sepanjang 2025, yang diawali 13 lap pada tes pra-musim pertama di Sepang, sebelum cedera susulan saat latihan membuatnya absen dari tiga putaran pembuka.

Kecelakaan serius ketiga di Qatar saat kembali membuatnya kembali absen hingga putaran terakhir sebelum jeda musim panas.

Selama periode ini, Martin mencoba menggunakan klausul kinerja dalam kontraknya untuk keluar dari tim pada tahun 2026.

Aprilia menolak hal ini dan mengancam akan mengambil tindakan hukum, dan akhirnya Martin berkomitmen untuk tahun kedua kontraknya.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi with 2026 Aprilia MotoGP livery.

Pada hari Kamis di studio Sky Sports di Milan, Aprilia secara resmi meluncurkan livery 2026 mereka dengan kehadiran Martin dan Bezzecchi.

“Kami menghadapi musim 2026 dengan kesadaran penuh tentang siapa kami dan ke mana kami ingin menuju,” kata CEO Aprilia, Massimo Rivola.

“Kami datang dari musim 2025 yang solid yang memungkinkan kami mencapai tingkat daya saing yang sangat tinggi, dan tujuan kami sekarang adalah untuk bertarung di setiap balapan.

“Kami akan mengikuti dua jalur berbeda di garasi. Di satu sisi, kami ingin melanjutkan dari level yang sama seperti yang kami capai di akhir musim lalu bersama Marco, dan di sisi lain, kami akan membangun banyak hal bersama Jorge.

“Kami sangat percaya pada RS-GP26 dan kami yakin bahwa motor ini memiliki potensi besar, begitu pula para pembalap kami.”

Setelah menggunakan nomor 1 musim lalu, meskipun hanya dalam tujuh Grand Prix, Martin kembali menggunakan nomor 89 yang pernah ia gunakan sebelumnya.

Aprilia kini menjadi tim ketiga yang telah meluncurkan livery 2026 mereka, menyusul peluncuran Pramac dan VR46 awal pekan ini.

Ducati akan melakukannya selanjutnya pada 19 Januari, diikuti oleh tim pabrikan Yamaha dan Trackhouse pada 21 Januari.

KTM dan Tech3 akan mengadakan peluncuran bersama pada 27 Januari, sementara Gresini akan menggelar acaranya pada 31 Januari.

LCR dan tim pabrikan Honda akan menjadi yang terakhir mengungkapkan corak warna mereka untuk musim baru, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Februari.

