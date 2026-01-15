Toprak Razgatlioglu Menyoroti Hal Positif dari Yamaha V4

Apa yang bisa dicapai juara dunia WorldSBK tiga kali, Toprak Razgatlioglu, selama musim debutnya di MotoGP?

Itulah pertanyaan besar menjelang tahun 2026, saat bintang Turki ini melakukan debut grand prix-nya bersama tim Pramac dengan motor V4 baru Yamaha.

Berbicara pada peluncuran tim Selasa malam, Razgatlioglu - yang berada di posisi ke-18 (+1,294 detik) dari 22 pembalap pada tes Valencia November lalu, bersama dengan beberapa hari tes privat - menekankan perlunya 'pola pikir jangka panjang'.

“Ini adalah babak baru dalam karier saya, dan saya ingin menghadapinya dengan pola pikir pengembangan jangka panjang sejak awal,” jelas Razgatlioglu, yang dilarang berbicara kepada media di Valencia karena kontraknya dengan BMW WorldSBK.

Razgatlioglu, yang terkenal dengan kemampuan pengeremannya dengan ban Pirelli di WorldSBK, menambahkan bahwa keluar tikungan merupakan hal positif di awal uji coba dengan V4 yang menggunakan ban Michelin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tes pertama dengan YZR-M1 V4 baru telah positif, terutama dalam hal akselerasi dan keluar tikungan.

“Tentu saja, ini baru permulaan - di MotoGP, performa berasal dari kerja keras yang berkelanjutan, berbagi data, dan peningkatan langkah demi langkah, dan itulah fokus kami saat ini.

“Tujuan utama saya musim ini adalah pengembangan: beradaptasi dengan MotoGP, memahami motor dan tingkat persaingan, serta membangun konsistensi dari balapan ke balapan.

“Hasil memang penting, tetapi pada tahap ini proses adalah prioritas utama.

“Saya akan memberikan yang terbaik di setiap putaran, dan dengan kesabaran, komitmen, dan kerja sama tim, saya yakin kita menuju ke arah yang benar.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Berbicara kepada GPone.com pada peluncuran tersebut, manajer Razgatlioglu dan juara dunia World Supersport lima kali, Kenan Sofuoglu, memprediksi bahwa tes Sepang "akan berjalan lebih baik lagi."

“Di Valencia, M1 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya, tetapi di Sepang, saya pikir dia akan 90% siap, bahkan dalam hal posisi,” kata Sofuoglu. “Namun, mengingat kecepatan yang dia tunjukkan, menurut saya dia melampaui ekspektasi.”

Ketika ditanya langsung tentang apa yang secara realistis dapat dicapai Razgatlioglu pada tahun 2026, Sofuoglu menjawab: “Saya pikir dia bisa mendapatkan beberapa podium. Terkadang Anda membutuhkan keberuntungan, baik itu cuaca atau cengkeraman ban. Namun, saya pikir dia akan menemukan cara untuk melakukannya.”

Razgatlioglu akan bergabung dengan rekan setimnya, Jack Miller, dan para pembalap pabrikan Monster Yamaha di Sepang Shakedown akhir bulan ini, kemudian akan menghadapi seluruh peserta dalam uji coba resmi pada tanggal 3-5 Februari.

Setelah menghabiskan tahun pertamanya dengan ban Michelin, Razgatlioglu akan kembali menggunakan ban Pirelli untuk era 850cc baru pada tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya percaya pada tahun 2027, saya dapat melakukan beberapa hal istimewa," kata Razgatlioglu kepada Sky Italia.

Kata-kata tersebut menggemakan komentar baru-baru ini dari Sylvain Guintoli, yang mengatakan: "Pada tahun 2027, Toprak akan menjadi senjata yang sesungguhnya."