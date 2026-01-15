Miller Ingin Menjadi Pembalap Yamaha Terbaik di Musim 2026

Jack Miller telah menetapkan target "jelas" untuk menjadi pembalap Yamaha terbaik di MotoGP 2026, saat ia berupaya mengamankan masa depannya bersama pabrikan tersebut untuk era 850cc.

Berbicara pada peluncuran tim Pramac Selasa malam, setelah liburan musim dingin di Australia, Miller menguraikan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya bersama Yamaha.

"Musim dingin dan musim panas yang menyenangkan bagi saya [di Australia] – senang berada di rumah, bekerja dengan pelatih baru dan benar-benar fokus untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim baru," kata Miller kepada Sky Italia.

"Tantangan baru dengan V4, dan saya berharap dapat melihat apa yang dapat kami lakukan dengan motor ini.

"Kesan pertama V4 bagus, tentu saja masih perlu dikembangkan dan kami memiliki uji coba di Malaysia dan Thailand untuk melakukannya."

"Berusahalah menjadi Yamaha teratas"

Pada musim debutnya bersama Yamaha, Miller finis di posisi kedua terbaik dari empat pembalap M1, tetapi tertinggal delapan posisi dan 122 poin dari Fabio Quartararo di klasemen pembalap.

Namun, Quartararo lebih mengenal M1 Inline daripada pembalap lain di grid, karena telah menghabiskan ketujuh musim MotoGP-nya dengan motor tersebut.

Peralihan ke V4 tahun ini menyamakan kedudukan, dan Miller, yang meraih hasil terbaik keempat tahun lalu, mengatakan:

“Target utamanya adalah memahami posisi kita dengan motor baru ini. Namun, target utama saya saat ini adalah berusaha menjadi Yamaha terbaik. Dan jika kita berhasil, kita akan berada dalam kondisi yang baik.”

Tujuan itu juga sejalan dengan ambisi Miller untuk tetap berada di grid pada era baru di tahun 2027.

“Tujuan saya adalah untuk tetap bersama Yamaha dan berada di grid pada tahun 2027 ketika peraturan baru diberlakukan,” tegasnya.

"Babak baru"

Miller, pemenang balapan MotoGP bersama Honda dan Ducati serta peraih podium bersama KTM, semuanya menggunakan V4, percaya bahwa kontinuitas juga akan memainkan peran kunci dalam memaksimalkan performa dari proyek baru Yamaha.

“Memulai musim baru dengan kru yang sama terasa menyenangkan,” katanya. “Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentang kontinuitas di paddock ini dan kembali ke garasi dengan mengenal orang-orang, etos kerja, dan arahnya membuat perbedaan besar.

“Tahun lalu adalah tahun pembelajaran yang sesungguhnya bagi saya bersama Yamaha. Kami memiliki beberapa momen yang kuat, melewati beberapa momen sulit, tetapi pada akhirnya membangun fondasi yang solid bersama.

"Saya benar-benar menikmati tantangan beradaptasi dan mencari solusi seiring berjalannya musim.

“Sekarang dengan V4 sebagai motor balap kami untuk musim ini, rasanya seperti babak baru. Ini adalah proyek yang menarik untuk diikuti dan ada rasa percaya diri yang nyata di baliknya.

“Saya bangga dapat melanjutkan bersama Prima Pramac Yamaha dan ingin melihat ke mana kita dapat membawa proyek ini.”

Miller akan kembali beraksi bersama para pembalap Yamaha lainnya selama uji coba Sepang Shakedown pada 29-31 Januari, yang juga terbuka untuk pembalap uji coba pabrikan dan pembalap pendatang baru Honda, Diogo Moreira.