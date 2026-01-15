Jorge Lorenzo Jadi Manajer untuk Talenta Muda Spanyol

Tak lama setelah mengambil pekerjaan sebagai 'performance coach' untuk Maverick Vinales, juara dunia MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo menjadi manajer untuk pembalap muda Spanyol, Victor Cubeles.

Dalam sebuah pernyataan, kesepakatan Lorenzo-Cubeles digambarkan sebagai penanda "lahirnya model baru untuk pengembangan bakat di dunia balap motor", yang terinspirasi oleh sistem pelatihan elit di olahraga lain.

"Proyek ini lahir dengan ambisi yang jelas: untuk menciptakan di dunia balap motor apa yang telah dilakukan La Masia untuk sepak bola," kata pernyataan itu.

"Sebuah sistem yang berbasis pada metode, pelatihan komprehensif, pengambilan keputusan jangka panjang, dan identitas unik sejak tahap awal karier seorang pembalap.

"Sebuah model yang tidak hanya melatih pembalap cepat, tetapi juga atlet yang serba bisa, siap secara teknis, mental, dan strategis untuk mencapai level elit."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Víctor Cubeles and Jorge Lorenzo

Juara dunia lima kali dan legenda MotoGP, Lorenzo, yang pensiun pada akhir tahun 2019, menjelaskan:

“Saya telah menjalani dunia balap motor dari dalam sepanjang hidup saya. Sekarang saya merasa sudah waktunya untuk memberikan kembali kepada olahraga ini semua yang telah diberikannya kepada saya, menciptakan sistem yang membantu pembalap muda berkembang dengan metode, kriteria, dan visi yang jelas. Victor mewakili titik awal tersebut dengan sempurna.”

Hubungan dengan Cubeles bukanlah kebetulan, karena Chicho Lorenzo, ayah Jorge, telah melatih pembalap berusia 15 tahun itu pada “tahap-tahap penting perkembangannya”.

Keterlibatan Jorge Lorenzo akan “langsung dan berkelanjutan, secara aktif berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting proyek dan menerapkan tuntutan, pola pikir, dan standar yang menandai kariernya sebagai juara dunia ke dalam kehidupan sehari-hari sang pembalap”.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Cubeles, yang dijuluki “Chico Maravilla”, adalah juara Moto5 Spanyol dan MIR Racing Cup. Ia "dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dalam balap motor Spanyol".

"Menjadi bagian dari proyek yang dipimpin oleh Jorge dan Chicho Lorenzo adalah kesempatan unik," kata Cubeles. "Ini bukan hanya tentang berkompetisi, tetapi tentang belajar membangun karier dengan fondasi yang kokoh."