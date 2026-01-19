Marc Marquez Peringatkan Rival akan Motivasi dari Gelar 2025

Marc Marquez mungkin merasa "tenang" setelah melupakan lima tahun yang dihantui cedera dan motor yang tidak kompetitif dengan kembali ke puncak Kejuaraan Dunia MotoGP bersama Ducati Lenovo musim lalu.

Namun, juara dunia sembilan kali itu - yang absen di putaran terakhir musim karena cedera bahu akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika - tiba di peluncuran 2026 Ducati dengan motivasi yang lebih besar dari sebelumnya untuk tahun 2026.

“Kondisi bahu kanan saya semakin membaik,” kata Marquez. “Saya telah bekerja sangat keras selama musim dingin ini – Thailand [putaran pertama] akan menjadi target utama.

"Tetapi seperti yang Anda lihat di media sosial, saya sudah mengendarai motor yang berbeda, jadi semuanya berjalan dengan baik.”

Merenungkan bagaimana hidupnya telah berubah sejak peluncuran tahun lalu di tempat yang sama, Madonna di Campiglio, Marquez berkata: “Tahun ini saya merasa jauh lebih santai. Tahun lalu saya cukup gugup, sedikit berdebar-debar.

"Tahun ini kami merasakan sedikit kegugupan itu untuk memulai musim, tetapi saya sudah mengenal orang-orangnya, motornya, rekan setim saya. Jadi saya berharap dapat memulai musim dengan cara yang sama seperti saat kami mengakhirinya.”

Itu berarti dominasi yang lebih besar oleh Marquez, yang memadamkan persaingan perebutan gelar tahun lalu dengan rentetan 14 kemenangan balapan berturut-turut di pertengahan musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati.

Marquez memperingatkan bahwa keinginannya untuk sukses lebih kuat dari sebelumnya.

“Saya sangat bersemangat mengendarai sepeda. Tapi bukan hanya sekadar mengendarai sepeda, melainkan juga tentang kompetisi. Itu adalah bahan bakar terbaik yang saya miliki. Dan musim seperti 2025 hanya menciptakan lebih banyak motivasi,” katanya.

“Terkadang seperti, oke, sekarang Anda mencapai target dan sekarang Anda akan menyerah, tetapi justru sebaliknya. Maksud saya, musim 2025 memberi saya kekuatan yang cukup untuk bekerja keras lagi di musim dingin ini dan, seperti yang Anda ketahui, dengan rehabilitasi yang panjang.

“Tapi saya berada di sana setiap hari bekerja, hanya berpikir bahwa saya ingin merasakan kemenangan lagi. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya tahun ini.”

Marquez akan mengendarai Desmosedici GP26 terbaru untuk pertama kalinya selama tes resmi MotoGP Sepang yang berlangsung dari tanggal 3-5 Februari.