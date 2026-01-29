Diisukan ke Yamaha, Martin Akhirnya Pergi dari Aprilia?

Jorge Martin dilaporkan sudah memastikan masa depannya untuk musim 2027, dan itu bukan dengan Aprilia.

Motorsport.com melaporkan bahwa Martin sedang menyelesaikan pembicaraan untuk pindah dari Aprilia ke Yamaha untuk musim MotoGP 2027 setelah berakhirnya kontraknya saat ini dengan pabrik Noale, memulai era baru MotoGP di kelas 850cc dengan warna biru.

Martin akan menggantikan Fabio Quartararo, yang juga diisukan telah mencapai kata sepakat dengan Honda untuk musim 2027, dan akan menciptakan satu kursi kosong di tim pabrikan Aprilia untuk 2027.

Martin bergabung dengan Aprilia Racing untuk musim 2025 setelah kembali diabaikan Ducati untuk kursi pabrikan kedua di sebelah Francesco Bagnaia, yang jatuh ke tangan Marc Marquez.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Itu adalah musim pertama yang sulit bagi Martin di atas RS-GP, yang dibuka dengan cedera saat uji coba pramusim. Lalu cedera lain saat latihan sebelum balapan pertama, dan kemudian mengalami kecelakaan di GP Qatar dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio.

Martin kembali berlomba di Brno sebelum jeda musim panas dan finis di posisi 10 besar, yang disusul dengan posisi empat di Grand Prix Hungaria, tetapi itu menjadi hasil terbaiknya tahun itu.

Martin kemudian mengalami cedera di Sprint Race Jepang setelah terlibat dalam insiden tikungan pertama dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Di tengah pemulihan dari cedera, rumor muncul bahwa Martin ingin keluar dari kontraknya dengan Aprilia satu tahun lebih awal untuk mencari pabrikan baru di 2026.

Hal itu tidak pernah terjadi, tapi rumor Fabio Quartararo ke Honda telah membuka pintu bagi Martin untuk pergi dari Aprilia di akhir masa kontraknya tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT