FOTO: Gresini Ducati Minim Ubahan dengan Livery MotoGP 2026

Gresini Ducati tidak melakukan banyak perubahan dengan livery MotoGP 2026 mereka, di mana banyak kemiripan dengan corak yang dipakai di musim-musim sebelumnya.

Warna biru langit, yang telah menjadi warna tradisional tim sejak mereka beralih ke motor Ducati pada tahun 2022, tetap menjadi dasar motor untuk tahun ini.

Aksen perak dari tahun lalu telah digantikan oleh hitam, dengan perusahaan judi Asia, BK8, kembali sebagai sponsor utama.

Line-up pembalap juga tetap sama, Alex Marquez bertahan untuk musim keempatnya bersama tim Italia, dan Fermin Aldeguer memasuki musim keduanya sebagai pembalap MotoGP dan tahun kedua bersama Gresini.

Alex Marquez, Nadia Padovani, Carlo Merlini, and Michele Masini with 2026 Gresini Ducati…

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Keduanya memulai tahun ini dengan cara yang berbeda, saat Alex Marquez ingin melanjutkan tren tahun 2025 yang membuatnya menjadi runner-up di kejuaraan dan tiga kali memenangkan Grand Prix, Aldeguer berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah cedera patah tulang paha yang dialaminya saat latihan musim dingin.

Aldeguer akan absen dalam Tes Sepang minggu depan, yang merupakan tes pertama tahun ini untuk para pembalap MotoGP reguler non-Yamaha.

Akibat cedera tersebut, dan pembalap muda Spanyol itu hanya memiliki waktu satu bulan untuk pulih tepat waktu untuk balapan pertama di Thailand pada 27 Februari – 1 Maret.

Kedua pembalap tersebut kontraknya akan berakhir untuk musim 2027, tetapi kemampuan tim Gresini Racing, yang telah memenangkan setidaknya satu balapan setiap tahun sejak 2022, berarti kursi di tim tersebut akan banyak diminati selama bursa pembalap tahun ini.

Pada gilirannya, performa para pembalapnya akan membuat mereka menarik bagi tim dan pabrikan lain, terutama Aldeguer yang masih muda dan akan berusia 21 tahun pada bulan April.

Article continues below ADVERTISEMENT