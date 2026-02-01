FOTO: LCR Segarkan Livery Castrol Johann Zarco untuk 2026

Ini adalah warna yang akan diusung oleh Johann Zarco pada musim MotoGP 2026.

Zarco bersiap untuk musim ketiganya bersama Honda, semuanya dihabiskan bersama LCR dan Castrol, di mana ia secara sensasional memenangi Grand Prix Prancis tahun lalu.

Livery Zarco untuk musim 2026 mempertahankan skema merah, putih, dan hijau khas Castrol, dipadukan dengan merah, putih dan biru khas HRC di bagian atas motor.

"Aku menyukainya!" Zarco mengatakan tentang livery LCR yang baru. "Ini memiliki warna Castrol yang akrab dengan beberapa hitam dan biru."

"Tujuanku adalah lebih banyak kemenangan!" Zarco menambahkan tentang musim yang akan datang.

"Saya sangat senang dengan performa Honda baru dan komentar para pembalap baru di Shakedown.

"Aleix sangat cepat dan Diogo juga beradaptasi dengan baik. Ini memberi kami harapan besar untuk musim 2026."

Selain livery Castrol, LCR juga meluncurkan corak Pro Honda yang akan dipakai oleh rookie Diogo Moreira.

Johann Zarco's 2026 Castrol Honda LCR MotoGP colours.

Zarco melanjutkan momentum kemenangan Le Mans dengan podium kering di Silverstone, dan mempertahankan mahkota Honda di Suzuka 8 Hours di musim panas.

Tapi performanya menurun pada paruh kedua musim, dengan Zarco - kini jadi pembalap tertua di MotoGP di usia 35 tahun - tertinggal dari duo HRC Luca Marini dan Joan Mir.

Hadirnya suku cadang baru yang lebih menguntungkan pembalap pabrikan HRC terbukti menjadi masalah bagi Zarco.

Pembaruan kontrak Zarco, yang membuatnya tetap di LCR hingga akhir tahun 2027, termasuk klausul "menjamin aksesnya ke spesifikasi teknis yang sama dengan tim pabrik resmi, dengan pembaruan dan perkembangan yang disediakan secara paralel".

Pemenang balapan MotoGP untuk Pramac Ducati sebelum bergabung dengan LCR, Zarco menutup musim di urutan ke-12 secara keseluruhan, jadi pembalap teratas Honda dengan keunggulan enam poin atas Marini.

23 kali finisher podium kelas utama akan mengendarai livery baru pertama kalinya selama tes Sepang Resmi yang akan datang dari 3-5 Februari.