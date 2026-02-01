FOTO: LCR Ungkap Livery Pro Honda untuk Diogo Moreira

LCR Honda memperkenalkan livery Pro Honda yang akan dipakai oleh juara dunia Moto2 Diogo Moreira untuk musim MotoGP 2026.

Produk oli Honda itu melangkah sebagai sponsor utama untuk Moreira setelah kepergian IDEMITSU, yang menyokong dua pembalap LCR sebelumnnya, Takaaki Nakagami dan Somkiat Chantra.

Branding Pro Honda sebelumnya muncul di motor tim penguji HRC dalam penampilan wild-card di MotoGP.

"Saya suka warnanya, mereka cocok dengan kuning saya," kata Moreira.

"Saya pikir kita siap untuk memulai musim ini. Kami melakukan pelatihan yang baik musim dingin ini, bersama dengan Marc dan Alex [Marquez].

"Shakedown sangat bagus. Kami melakukannya dengan sangat baik selama tiga hari ini, tetapi kami harus terus bekerja dan memahami di mana batasnya dengan motor baru ini."

Diogo Moreira's 2026 Pro Honda LCR MotoGP livery.

Moreira, yang berkendara dengan motor berkelir hitam pada tes Shakedown Sepang, akan turun dengan livery balapnya pada tes Sepang, 3-5 Februari.

Pembalap 21 tahun, yang naik ke MotoGP sebagai juara dunia Moto2, melonjak ke posisi enam pada hari terakhir Shakedown.

Meskipun pembalap Brasil itu masih tertinggal satu detik dari pembalap uji bintang HRC Aleix Espargaro, Moreira finis di depan saingan rookie dan juara bertahan WorldSBK Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha).

Moreira diberikan kontrak multi-tahun dengan HRC, dan tidak seperti pendahulunya Chantra, mendapat akses ke mesin RC213V spesifikasi pabrik seperti halnya Zarco.

Dia juga akan mendapat kehormatan menjadi grand prix kandang, dengan Brasil kembali ke kalender MotoGP sebagai putaran kedua musim baru.

"Grand Prix Brasil pasti akan luar biasa, dengan semua keluarga dan teman-teman saya!" Moreira berkata.

Livery Pro Honda baru diluncurkan tak lama setelah LCR mengungkapkan warna Castrol terbaru Zarco.