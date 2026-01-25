Marquez dan Bagnaia Mendukung Aturan Restart Baru di MotoGP

Diperkenalkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi petugas trek, MotoGP kini melarang motor dinyalakan kembali di tepi trek atau area run-off setelah kecelakaan.

Sebaliknya, motor yang mati setelah kecelakaan akan didorong ke service road sebelum dinyalakan kembali.

Hal itu akan menambah waktu untuk pembalap yang jatuh kembali ke trek, dan beberapa orang mungkin berpendapat bahwa mendorong motor sampai service area akan lebih lama dari mendorong motor di run-off area.

Namun, hal itu akan mengakhiri situasi di mana pembalap menolak untuk meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, bahkan setelah beberapa kali gagal menyalakan kembali di pinggir sirkuit.

Perubahan aturan ini hanya berlaku jika mesin tidak menyala. Jika motor tetap menyala setelah terjatuh, mereka tetap diizinkan untuk kembali ke lintasan seperti sebelumnya.

“Saya setuju, karena pada akhirnya itu cara yang lebih aman,” kata Marc Marquez. “Yang saya baca adalah aturan itu hanya berlaku jika mesin mati. Jadi, jika Anda mengalami kecelakaan kecil dan mesin tidak berhenti, maka Anda bisa melanjutkan balapan.”

Juara dunia sembilan kali itu, yang tampak marah ketika petugas lintasan hampir menjatuhkan motornya setelah kecelakaan saat latihan di Motegi tahun lalu, menambahkan:

“Memang benar bahwa terkadang akan sulit bagi petugas lintasan, tetapi jika aturannya mengatakan, ‘Jika motor berhenti, Anda tidak dapat melanjutkan balapan’, maka itu jelas. Jadi itu lebih baik untuk semua orang.”

Marquez terkenal karena kemampuannya menyelamatkan poin setelah terjatuh, yang terbaru di Jerez musim lalu, di mana ia berhasil naik ke posisi kedua belas setelah terjatuh di awal balapan.

Francesco Bagnaia, crash, 2025 French MotoGP.

'Sangat penting membuat mesin tetap menyala'

“Menurut saya ini perubahan yang bagus, demi keselamatan,” tambah Francesco Bagnaia, sebelum bercanda: “Sejujurnya, saya tidak pernah seberuntung Marc, motor saya selalu rusak saat saya jatuh!

Hal itu menyoroti potensi efek samping dari aturan tersebut: Kini akan lebih penting bagi pembalap untuk menjaga motor mereka saat terjadi kecelakaan untuk mencegah mesin mati mendadak.

“Saya perlu lebih berpegangan pada motor,” aku Bagnaia. “Tapi itu sesuatu yang saya coba pelajari, karena Marc, seperti di Jerez tahun lalu, terjatuh dan mampu bangkit kembali untuk mendapatkan poin.

“Anda tidak bisa mendorong [menyalakan] motor jika sudah berhenti. Tapi jika masih menyala, Anda bisa. Jadi penting untuk mencoba menjaga [mesin] tetap menyala.”

Memegang kendali saat motor tergelincir keluar lintasan meningkatkan risiko cedera pada pengendara akibat motornya sendiri.

Sementara itu, peraturan ini juga dapat mendorong tim untuk menyesuaikan strategi anti-stalling, menjaga mesin tetap menyala lebih lama saat motor berada dalam posisi miring.

Namun, hal itu perlu diimbangi dengan potensi kerusakan mesin.