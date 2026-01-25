Bos Trackhouse Ingin Melihat Rivalitas Lorenzo-Rossi dalam Tim

Davide Brivio berharap bisa melihat duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, terlibat duel sengit di trek seperti halnya Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi pada tahun 2009.

Pertarungan antara Lorenzo dan Rossi jadi salah satu yang paling ikonik di MotoGP, dengan duel mereka di Grand Prix Catalunya 2009 dianggap sebagai balapan terhebat di abad ke-21.

Rossi dan Lorenzo, saat itu rekan satu tim di Yamaha, bertarung sengit di Barcelona pada tahun 2009. The Doctor pada akhirnya keluar sebagai pemenang lewat aksi overtake berani di tikungan terakhir pada lap terakhir.

Saat itu, Davide Brivio adalah bagian dari manajemen tim Yamaha MotoGP.

Lebih dari satu setengah dekade kemudian, Brivio menjabat sebagai Team Manager di Trackhouse Racing, tim Amerika Serikat yang memulai debutnya di MotoGP tahun 2024 dengan Aprilia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Brivio mengenang suasana di garasi Yamaha setelah balapan itu, mencatat bahwa kru Lorenzo tersinggung oleh perayaan di garasi Rossi.

Ia menggambarkannya sebagai "masalah besar", tetapi ia berharap itu akan terjadi lagi dengan duo Trackhouse-nya saat ini, Raul Fernandez dan Ai Ogura.

“Saya memiliki pengalaman profesional yang luar biasa pada tahun 2009,” katanya ketika ditanya tentang Lorenzo dan Rossi di Yamaha. “Jorge dan Valentino bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

“Sangat aneh ketika dua pembalap dari tim yang sama bersaing memperebutkan gelar.

“Salah satu dari mereka tahu segalanya tentang yang lain. Ada banyak ketegangan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Puncaknya adalah GP Barcelona yang dimenangkan oleh Valentino.

“Tim Rossi merayakan kemenangan, sementara tim Lorenzo menganggapnya sebagai penghinaan, mengira bahwa tim lain merayakan kemenangan tersebut secara khusus karena telah mengalahkan Jorge.

“Pada kenyataannya, teknisi Rossi akan melakukan hal yang sama terhadap pembalap mana pun.

“Pertemuan-pertemuan pun diadakan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai hal... Masalah besar, tetapi saya harap ini terjadi lagi!”

Trackhouse meluncurkan livery untuk tahun 2026 pada tanggal 21 Januari, dengan tim tersebut sekali lagi akan menggunakan dua skema warna sepanjang musim mendatang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Selain warna korporat tradisionalnya, tim ini akan menggunakan corak Gulf pada lima putaran di tahun 2026, termasuk Grand Prix Thailand yang membuka musim.