Dall'Igna: Tidak Semua Bagian Mesin MotoGP Dibekukan di 2026

Untuk pertama kalinya sejak era COVID, MotoGP menuju musim baru dengan spesifikasi mesin yang dibekukan - kecuali pabrikan konsesi D - sejak awal musim lalu.

Tapi, Gigi Dall'Igna dari Ducati mengatakan bahwa regulasi tidak melarang semua pengembangan yang berkaitan dengan mesin.

“Bagaimanapun, masih banyak hal yang bisa diubah, seperti fairing, dan tidak semua bagian mesin benar-benar dibekukan,” kata Dall’Igna kepada situs web resmi MotoGP.

“Ada bagian-bagian seperti knalpot atau intake yang masih bisa dikerjakan, jadi kami telah mengerjakan kemungkinan-kemungkinan ini.”

Marc Marquez meraih gelar juara dunia keempat berturut-turut untuk Ducati musim lalu, meskipun absen di putaran terakhir karena cedera.

Tapi, Aprilia juga muncul sebagai penantang yang konsisten, memenangkan tiga dari empat grand prix terakhir, saat Marquez absen.

“Tentu saja akan sulit karena para pesaing kami bekerja sangat keras,” kata Dall’Igna tentang musim yang akan datang. “Tetapi kami suka menang dan tentu saja kami mengerahkan semua upaya kami untuk mencoba menang sebanyak mungkin.”

Ducati akan memulai persiapan musim 2026 ada tes Sepang mendatang, di mana pabrik berencana untuk memfinalisasi spesifikasi GP26-nya.

“Ide-ide baru, fitur-fitur baru selalu disambut baik. Tentu saja, saat ini, kami hanya memiliki ide-ide,” jelas Dall’Igna.

“Kita harus mengujinya, dan hanya setelah tes Sepang kita dapat memahami ide mana yang dapat tetap ada di motor secara permanen untuk musim ini.”

Setelah Sepang, uji coba pramusim dua hari terakhir akan berlangsung di Buriram, sebelum putaran pembuka era 1000cc/Michelin terakhir di sirkuit Thailand pada akhir Februari.

Aprilia dan KTM juga memiliki mesin yang dibekukan mulai awal 2025, sementara Honda bergabung dengan pembekuan tersebut dari Thailand tahun ini setelah beralih dari status konsesi D ke C.

Yamaha, yang sekarang menjadi satu-satunya pabrikan di band D, tetap bebas memodifikasi mesin V4 barunya.