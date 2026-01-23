Yamaha Membagi Fokusnya Antara 1000cc dan 850cc di 2026

Peralihan Yamaha ke mesin V4 untuk musim terakhir era 1000cc berarti YZR-M1 akan melalui tiga pergantian mesin dalam tiga tahun, yang tidak pernah terjadi di MotoGP sebelumnya.

Tahun 2026 menandai tahap pertengahan dari proyek pararel tersebut, dengan mesin V4 tahun ini menggantikan layout Inline 4 sebelumnya.

Tapi itu hanya bertahan untuk satu tahun sebelum MotoGP beralih ke mesin 850cc dan ban Pirelli, yang akan memulai debutnya tahun 2027.

“Tahun lalu, ada investasi yang sangat besar,” kata Team Principal Monster Yamaha, Massimo Meregalli, kepada Crash.net pada peluncuran tim di Jakarta, Rabu lalu.

“Karena kami terus mengembangkan mesin Inline 4 lama bersamaan dengan mesin V4 1000cc baru, dan mulai mendesain serta memproduksi mesin 850cc.

“Jadi tahun ini, kami beralih dari tiga proyek paralel menjadi dua.

“Mesin 850cc sudah siap. Kami akan mencoba untuk segera turun ke lintasan. Saya rasa tidak akan lebih dari dua atau tiga bulan lagi, tetapi semuanya berjalan ke arah yang benar.

“Yang pasti, pada awalnya, mesin [850cc] akan diuji, kemungkinan besar dengan [motor] saat ini dan mungkin sudah menggunakan aerodinamika 2027, karena banyak hal yang berubah dengan peraturan.

“Jadi, yang pasti, kami tidak akan bosan tahun ini.”

Massimo Meregalli (right) with Quartararo, Pavesio, Sumi at the 2026 Monster Yamaha launch.

Meski peralihan mesin V4 dibuat untuk memaksimalkan ban Michelin saat ini, Meregalli menegaskan bahwa Yamaha tidak akan beralih ke Inline4 untuk era 850cc-Pirelli.

“Tidak, karena seperti yang tertulis dalam peraturan tahun 2027, konfigurasi mesin [terbaik] yang mungkin adalah V,” katanya.

“Itulah mengapa kami mengantisipasinya satu tahun sebelumnya, untuk mulai mengetahui cara membuat motor tersebut bekerja dengan mesin [pada tahun 2026].”

KTM dan Honda telah menguji versi awal prototype MotoGP 850cc mereka di trek secara tertutup, sementara Ducati dan Aprilia menargetkan debut di musim semi.