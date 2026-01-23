Quartararo Bertekad Membawa Yamaha V4 ke Limit Sejak Hari Pertama

Fabio Quartararo masih belum tahu apa yang ditawarkan oleh motor MotoGP baru Yamaha, yang kini dibekali mesin V4.

Namun, mantan juara dunia yang hanya pernah membalap dengan Yamaha Inline4 di MotoGP ini, dapat menjamin bahwa ia akan memaksimalkan performanya sejak hari pertama.

Masa depan Quartararo di Yamaha sangat bergantung pada performa V4, setelah berulang kali menekankan musim lalu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan paket yang kompetitif.

Meskipun ia mengakhiri paceklik podium Yamaha di Jerez, kemenangan MotoGP terakhir Quartararo masih terjadi di Sachsenring pada pertengahan tahun 2022.

Quartararo tersingkir saat memimpin MotoGP Inggris tahun lalu, tetapi meskipun meraih lima pole position, itu adalah kesempatan terakhirnya memberi kemenangan untuk mesin Inline4 dengan hasil terbaiknya adalah P4 dari 15 putaran tersisa.

Pembalap 26 tahun itu mengakui bahwa peralihan Yamaha ke mesin V4 - yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan grip ban belakang dan performa balapan - tidak hanya berarti mesin baru, tetapi juga motor yang benar-benar baru.

“Ini proyek baru, kami tahu bahwa kami baru memulainya tahun lalu jadi tentu saja ini akan menjadi proses panjang, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin sejak hari pertama dan mencoba mencapai hasil terbaik dan menikmatinya,” kata Quartararo saat peluncuran tim hari Rabu.

“Dalam dua minggu, kami akan melakukan uji coba selama lima hari di Sepang. Ini akan sangat penting untuk menemukan arah kami untuk musim ini dan mudah-mudahan lebih cepat dari tahun lalu.”

Sepang akan menjadi kesempatan pertama bagi Quartararo dan pembalap Yamaha lainnya untuk merasakan versi V4 yang telah ditingkatkan, yang dikembangkan menggunakan data dari uji coba dan penampilan wildcard tahun lalu.

Dan mengingat status Yamaha sebagai pabrikan rating D yang tersisa, Quartararo dapat turun pada tes Shakedown yang digelar 29-31 Januari, yang disusul tes resmi untuk semua pembalap pada 3-5 Februari.

“Proyek ini masih baru, jadi masih ada ruang untuk perbaikan di mana-mana,” kata Quartararo.

“Itulah yang diharapkan Alex [Rins] dan saya. Untuk mendapatkan beberapa peningkatan di mana-mana. Pada kemampuan menikung, pada tenaga mesin, itu yang paling penting.

“Kami akan melakukan uji coba di Sepang dan kemudian di Thailand untuk mengkonfirmasi semuanya.”