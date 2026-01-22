Marc Marquez Memetakan Rivalnya untuk Musim 2026

Marc Marquez melihat adiknya, Alex Marquez, sebagai rival utamanya untuk musim MotoGP 2026, mengutip posisi runner-up pembalap Gresini itu sebagai alasan utama.

Alex finis kedua di belakang Marc dalam 17 kesempatan tahun lalu. Dia juga pembalap pertama yang mengalahkan #93 dalam pertarungan langsung, yakni di Silverstone Sprint, dan lagi di Grand Prix Catalunya.

Selain itu, Alex juga kini dibekali oleh motor spesifikasi pabrikan dari Ducati untuk musim 2026.

“Yang pertama adalah Alex, adik saya. Dia finis kedua tahun lalu, jadi saya akan menjawab berdasarkan klasemen,” kata Marc kepada Sky Italia.

Tapi, Marc kemudian menyimpang acuannya saat menempatkan rekan setimnya di tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, di atas Marco Bezzecchi (Aprilia).

“Kemudian saya akan menempatkan Pecco, yang merupakan juara dunia dua kali dan menunjukkan potensinya [dengan kemenangan ganda] di Jepang.

“Dan kemudian ada Aprilia, yang finis sangat kuat dengan Bezzecchi dan akan sulit untuk diatasi.”

Bezzecchi meraih lebih banyak poin dari siapapun selama paruh kedua musim - meski Marquez absen pada empat putaran terakhir sejak kecelakaan Mandalika - dalam perjalanannya ke posisi tiga klasemen.

Pedro Acosta dari KTM juga finis di depan Bagnaia, yang turun ke posisi kelima setelah musim yang memiliki empat kemenangan dan 16 podium dan 17 kali tidak meraih poin di Sprint Race dan Grand Prix.

Ketika ditanya tentang ekspektasinya sendiri, Marquez mengakui bahwa tekanan akan sangat besar untuk memperebutkan gelar juara kelas utama kedelapan yang akan menyamai rekor Giacomo Agostini.

“Jika Anda mengenakan seragam merah, Anda harus berjuang untuk meraih gelar,” kata Marquez.

“Anda berada di tim yang telah menang dalam beberapa tahun terakhir, semuanya ada di tangan Anda.

“Kami akan mencoba untuk menjalani musim yang baik dan bersih sejak awal, tetapi selalu siap untuk apa pun yang mungkin terjadi.

“Para rival kami pasti telah banyak berkembang.”

Marquez akan kembali ke MotoGP untuk pertama kalinya sejak menjalani operasi bahu tahun lalu pada tes Sepang, yang berlangsung dari tanggal 3-5 Februari.

