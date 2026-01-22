Jorge Martin Diragukan untuk Tes MotoGP Sepang?

Efek berlanjut dari musim 2025 yang dipenuhi cedera tampaknya membuat Jorge Martin diragukan untuk mengikuti tes MotoGP Sepang 2026.

Semuanya dimulai 12 bulan lalu di sirkuit yang sama, saat Martin menderita patah tulang di tangan kanan dan beberapa patah tulang di kaki kirinya setelah mengalami kecelakaan hebat pada hari pertama tes pra-musim. di Sirkuit Internasional Sepang.

Setelah itu, Martin kembali terjatuh saat berlatih supermoto beberapa hari sebelum putaran pembuka musim di Thailand, mengakibatkan 'patah tulang kompleks' pada tulang radius dan skafoid kiri, serta kerusakan pada tumit dan tulang rusuknya.

Setelah akhirnya melakukan debut yang ditunggu-tunggu di Qatar, Martin kemudian mengalami cedera paling serius: sebelas tulang rusuk patah dan paru-paru kolaps setelah kecelakaan hebat di Grand Prix.

Musimnya berakhir setelah menderita fraktur tulang selangka usai terlibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi di Sprint Race Motegi.

Martin kembali mengendarai RS-GP untuk final musim di Valencia dan tes pasca balapan - dan tidak menyinggung masalah fisik selama peluncuran tim Aprilia baru-baru ini - El Periódico dan Motorsport.com melaporkan bahwa pembalap Spanyol itu telah menjalani dua operasi lanjutan dalam beberapa minggu terakhir dan masih belum pulih sepenuhnya.

Prosedur pertama dikatakan telah mengatasi masalah penyembuhan tulang skafoid yang sangat lambat di pergelangan tangan kirinya, sementara operasi kedua dilaporkan dilakukan untuk mencoba mengatasi ketidaknyamanan yang terkait dengan cedera tulang selangka.

Jika Martin terpaksa absen dari tes tiga hari di Sepang, ia hanya akan memiliki waktu tes selama dua hari di Buriram pada pertengahan Februari sebelum musim MotoGP baru dimulai di sirkuit Thailand yang sama pada akhir bulan.

Martin, juara dunia MotoGP pertama dari tim non-pabrikan bersama Pramac Ducati tahun 2024, total hanya mengikuti delapan putaran di musim 2025, dengan hasil terbaik posisi keempat di Balaton Park.

Sementara itu, Bezzecchi mencuri perhatian dengan memenangkan tiga GP, tiga Sprint, dan rekor tertinggi baru Aprilia di posisi ketiga klasemen keseluruhan kejuaraan dunia.

