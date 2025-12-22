Alex Rins Merasa Tak Berdaya di Tengah Kesulitan Yamaha

Alex Rins, pemenang enam balapan MotoGP, mengakui bahwa ia merasa "tak berdaya" saat Yamaha kesulitan bersaing di barisan depan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembalap Spanyol itu bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024 setelah musim tunggal yang penuh cedera bersama LCR Honda pada tahun 2023, di mana ia meraih kemenangan mengejutkan di Grand Prix Amerika.

Sejak bergabung dengan Yamaha, Alex Rins gagal kembali ke podium, dengan hasil terbaiknya adalah posisi ketujuh di Grand Prix Australia tahun ini.

Hal itu terjadi setelah pertarungan memperebutkan podium di Grand Prix Indonesia sebelumnya, di mana ia akhirnya finis di posisi ke-10 setelah terlalu banyak menguras ban.

Rins mengakhiri musim 2025 di posisi ke-19 dengan 68 poin, 133 poin di belakang rekan setimnya di tim pabrikan, Fabio Quartararo, yang meraih satu podium grand prix dan dua podium sprint.

Masalah Yamaha "sulit diterima"

Sepanjang tahun 2025, Quartararo jauh lebih unggul dari rekan-rekan setimnya di Yamaha.

Tapi Rins membela diri dan pembalap Yamaha lain yang juga kesulitan, Jack Miller dan Miguel Oliveira, dengan menegaskan bahwa mereka semua tidak "lupa cara mengendarai motor".

“Sulit untuk menerima bagaimana keadaan kami saat ini,” kata Rins selama akhir pekan Grand Prix Valencia.

“Di atas motor, saya merasa cukup tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa yang saya inginkan.”

“Saat saya merasa baik, hal seperti yang terjadi di Indonesia terjadi, di mana saya berada di posisi kedua atau ketiga.

“Ini bukan pertama kalinya, atau sirkuit pertama, di mana dia [Quartararo] adalah satu-satunya yang mampu mengeluarkan lebih banyak dari motornya.

“Saya tidak tahu apakah itu karena motornya lebih cocok untuknya. Saya tidak tahu apakah itu karena kepercayaan dirinya setelah bertahun-tahun.

“Dia sudah menguasainya, tetapi baik Oliveira, Miller, maupun saya tidak lupa cara mengendarai motor.”

Yamaha secara resmi telah menghentikan penggunaan mesin empat silinder segaris dan akan menggunakan mesin V4 barunya musim depan.

Namun, pabrikan Jepang tersebut memperingatkan bahwa paruh pertama musim akan fokus pada pengembangan paket mesin, bukan hasil.

