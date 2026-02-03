BREAKING: Quartararo Mundur dari Tes Sepang setelah Kecelakaan Hari Pembuka

Fabio Quartararo dikonfirmasi mundur dari dua hari terakhir tes MotoGP Sepang setelah kecelakaan pada hari Selasa.

Quartararo mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 5 pada sesi pagi di Sepang, membuatnya dibawa ke Medical Centre untuk pemeriksaan.

Pembalap Prancis itu kembali ke trek di sore harinya, tetapi diketahui ia mengalami cedera patah jari dari kecelakaan tersebut.

Team Manager Monster Yamaha Massimo Meregalli mengatakan Quartararo mungkin akan istirahat dari sisa tes Sepang.

Keputusan tersebut dikonfirmasi, yang berarti Quartararo harus menunggu sampai tes Buriram pada 21-22 Februari untuk kembali.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Lengannya sedikit sakit, tetapi jarinya patah," katanya kepada situs web resmi MotoGP.

“Jadi, kami telah memutuskan untuk berhenti untuk tes selama dua hari ke depan. Saya pikir itu untuk yang terbaik.

“Tentu saja, jika itu adalah balapan akhir pekan, saya bisa melanjutkan. Tapi tidak ada gunanya melanjutkan selama dua hari lagi.

“Agak sedih karena, tentu saja, saya ingin naik, tetapi untuk balapan pertama itu lebih baik. Lengannya tidak ada yang aneh, tetapi untuk jariku itu lebih baik.”

Menjelaskan kecelakaan tersebut, Quartararo menambahkan: “Saya kehilangan itu secara langsung, tidak benar-benar tahu apa yang terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi itu adalah kecelakaan cepat dan saya jauh ke dalam kerikil. Sayangnya, tidak beruntung hari ini. Tapi, seperti yang saya katakan, itu bisa jauh lebih buruk.”

Karena peringkat konsesi Yamaha, Quartararo telah tampil selama dua hari penuh di Shakedown Sepang.

Pada pekerjaan yang telah dia lakukan sejauh ini, Quartararo mengaku Yamaha V4 "masih sangat, sangat jauh" dari tempat yang seharusnya.

"Saya pikir, terutama lebih dari pekerjaan, kami menguji banyak hal," katanya.

“Ada banyak hal yang harus dilakukan, karena kami tahu terutama lebih dari satu putaran apa yang kami lewatkan, lebih dari kecepatan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami harus bekerja keras karena kami masih sangat, sangat jauh. Saya tahu tim bekerja keras, jadi saya hanya bisa menunggu untuk Thailand.”