Tes MotoGP Sepang: Laptime Hari Pertama (12:00)

Pembaruan laptime pada hari pertama tes MotoGP Sepang, sampai pukul 12:00 waktu setempat.

Marco Bezzecchi, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Marco Bezzecchi memimpin hari pertama tes MotoGP Sepang  pada pukul 12 siang.

Bezzecchi, yang baru saja memperpanjang kontraknya di Aprilia, unggul 0,358 detik dari Jack Miller.

Setelah tes Shakedown akhir pekan lalu, yang dipimpin oleh Aleix Espargaro dan Honda, pra-musim 2026 sudah sepenuhnya dimulai dengan tes MotoGP Sepang selama tiga hari.

Kali ini, para pembalap reguler dapat turut serta, yang berarti Marc Marquez akan kembali menaiki motor untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Grand Prix Indonesia tahun lalu.

Tidak semua pembalap reguler turut serta, karena Jorge Martin dan Fermin Aldeguer absen karena cedera yang dideritanya selama musim dingin.

Tes digelar pada pukul 10 pagi sampai jam 6 sore, dengan setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung dari pukul 10:00-13:00, lalu sesi kedua berlangsung dari pukul 13:20-18:00. Kedua sesi tersebut akan dilanjutkan dengan latihan start.

Setelah Sepang, tes pra-musim kedua berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, diikuti seminggu kemudian oleh pertandingan pembuka musim di Thailand...

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1^2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)1:57.894s26/26341.7
2^11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.358s16/17335.4
3^9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.419s17/27339.6
4˅3Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.471s15/18334.3
5=Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.876s23/24340.6
6˅2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.880s18/21337.5
7˅5Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.935s4/21341.7
8˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.973s23/24338.5
9˅1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.106s16/20340.6
10^4Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.201s21/23339.6
11=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.350s21/23340.6
12^5Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.507s11/24334.3
13^2Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.645s19/21341.7
14^7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+1.694s24/29335.4
15˅9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.844s4/19342.8
16˅7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.967s4/22338.5
17˅7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.992s3/8335.4
18=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+2.453s18/20337.5
19^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+2.584s9/20335.4
20˅4Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+2.637s4/18339.6
21^1Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)+2.787s24/27330.2
22˅3Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+2.848s3/21337.5

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama seperti jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:
Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Lap tercepat tes Shakedown:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).

Alex Rins, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Pukul 11 ​​pagi dan jam pertama pengujian berakhir dengan Alex Rins di posisi teratas dengan Yamaha V4 baru, diikuti oleh pembalap rookie Diogo Moreira, Marco Bezzecchi dari Aprilia, dan juara WorldSBK Toprak Razgatlioglu.

Rekan setim Rins, Fabio Quartararo, mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi, sementara Marc Marquez berada di posisi keempat dan menjadi pembalap Ducati terbaik dalam kembalinya ke lintasan...

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (11:00)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1:58.576s12/13334.3
2 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.253s4/10340.6
3 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.319s6/13341.7
4 Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+1.007s7/11335.4
5 Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.011s8/14336.4
6 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.162s4/9340.6
7 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.234s12/13338.5
8 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.271s6/7339.6
9 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.285s4/12338.5
10 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.310s3/8335.4
11 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.394s12/13340.6
12 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+-58.403s13/14339.6
13 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.601s7/9333.3
14 Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.719s6/7335.4
15 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.788s8/11341.7
16 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.955s4/10339.6
17 Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.067s4/10332.3
18 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+2.109s10/11334.3
19 Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+2.166s3/10337.5
20 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+2.383s5/7334.3
21 Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+2.424s11/13328.2
22 Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)+4.360s9/9326.2

Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).

Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Average’ = Top 5 speeds).

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.