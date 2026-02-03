Tes MotoGP Sepang: Laptime Hari Pertama (12:00)
Pembaruan laptime pada hari pertama tes MotoGP Sepang, sampai pukul 12:00 waktu setempat.
Marco Bezzecchi memimpin hari pertama tes MotoGP Sepang pada pukul 12 siang.
Bezzecchi, yang baru saja memperpanjang kontraknya di Aprilia, unggul 0,358 detik dari Jack Miller.
Setelah tes Shakedown akhir pekan lalu, yang dipimpin oleh Aleix Espargaro dan Honda, pra-musim 2026 sudah sepenuhnya dimulai dengan tes MotoGP Sepang selama tiga hari.
Kali ini, para pembalap reguler dapat turut serta, yang berarti Marc Marquez akan kembali menaiki motor untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Grand Prix Indonesia tahun lalu.
Tidak semua pembalap reguler turut serta, karena Jorge Martin dan Fermin Aldeguer absen karena cedera yang dideritanya selama musim dingin.
Tes digelar pada pukul 10 pagi sampai jam 6 sore, dengan setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung dari pukul 10:00-13:00, lalu sesi kedua berlangsung dari pukul 13:20-18:00. Kedua sesi tersebut akan dilanjutkan dengan latihan start.
Setelah Sepang, tes pra-musim kedua berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, diikuti seminggu kemudian oleh pertandingan pembuka musim di Thailand...
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|^2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|1:57.894s
|26/26
|341.7
|2
|^11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.358s
|16/17
|335.4
|3
|^9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.419s
|17/27
|339.6
|4
|˅3
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.471s
|15/18
|334.3
|5
|=
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.876s
|23/24
|340.6
|6
|˅2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.880s
|18/21
|337.5
|7
|˅5
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.935s
|4/21
|341.7
|8
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.973s
|23/24
|338.5
|9
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.106s
|16/20
|340.6
|10
|^4
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.201s
|21/23
|339.6
|11
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.350s
|21/23
|340.6
|12
|^5
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.507s
|11/24
|334.3
|13
|^2
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.645s
|19/21
|341.7
|14
|^7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+1.694s
|24/29
|335.4
|15
|˅9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.844s
|4/19
|342.8
|16
|˅7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.967s
|4/22
|338.5
|17
|˅7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.992s
|3/8
|335.4
|18
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.453s
|18/20
|337.5
|19
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+2.584s
|9/20
|335.4
|20
|˅4
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.637s
|4/18
|339.6
|21
|^1
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|+2.787s
|24/27
|330.2
|22
|˅3
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+2.848s
|3/21
|337.5
^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama seperti jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Sepang:
Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)
Lap tercepat tes Shakedown:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).
Pukul 11 pagi dan jam pertama pengujian berakhir dengan Alex Rins di posisi teratas dengan Yamaha V4 baru, diikuti oleh pembalap rookie Diogo Moreira, Marco Bezzecchi dari Aprilia, dan juara WorldSBK Toprak Razgatlioglu.
Rekan setim Rins, Fabio Quartararo, mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi, sementara Marc Marquez berada di posisi keempat dan menjadi pembalap Ducati terbaik dalam kembalinya ke lintasan...
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (11:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:58.576s
|12/13
|334.3
|2
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.253s
|4/10
|340.6
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.319s
|6/13
|341.7
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.007s
|7/11
|335.4
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.011s
|8/14
|336.4
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.162s
|4/9
|340.6
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.234s
|12/13
|338.5
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.271s
|6/7
|339.6
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.285s
|4/12
|338.5
|10
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.310s
|3/8
|335.4
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.394s
|12/13
|340.6
|12
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+-58.403s
|13/14
|339.6
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.601s
|7/9
|333.3
|14
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.719s
|6/7
|335.4
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.788s
|8/11
|341.7
|16
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.955s
|4/10
|339.6
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.067s
|4/10
|332.3
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.109s
|10/11
|334.3
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+2.166s
|3/10
|337.5
|20
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+2.383s
|5/7
|334.3
|21
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+2.424s
|11/13
|328.2
|22
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|+4.360s
|9/9
|326.2
Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.
Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.
Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).
Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Average’ = Top 5 speeds).