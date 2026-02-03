Tes MotoGP Sepang: Laptime Hari Pertama (12:00)

Marco Bezzecchi memimpin hari pertama tes MotoGP Sepang pada pukul 12 siang.

Bezzecchi, yang baru saja memperpanjang kontraknya di Aprilia, unggul 0,358 detik dari Jack Miller.

Setelah tes Shakedown akhir pekan lalu, yang dipimpin oleh Aleix Espargaro dan Honda, pra-musim 2026 sudah sepenuhnya dimulai dengan tes MotoGP Sepang selama tiga hari.

Kali ini, para pembalap reguler dapat turut serta, yang berarti Marc Marquez akan kembali menaiki motor untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Grand Prix Indonesia tahun lalu.

Tidak semua pembalap reguler turut serta, karena Jorge Martin dan Fermin Aldeguer absen karena cedera yang dideritanya selama musim dingin.

Tes digelar pada pukul 10 pagi sampai jam 6 sore, dengan setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung dari pukul 10:00-13:00, lalu sesi kedua berlangsung dari pukul 13:20-18:00. Kedua sesi tersebut akan dilanjutkan dengan latihan start.

Setelah Sepang, tes pra-musim kedua berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, diikuti seminggu kemudian oleh pertandingan pembuka musim di Thailand...

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (12:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed (km/h) 1 ^2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) 1:57.894s 26/26 341.7 2 ^11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.358s 16/17 335.4 3 ^9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.419s 17/27 339.6 4 ˅3 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.471s 15/18 334.3 5 = Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.876s 23/24 340.6 6 ˅2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.880s 18/21 337.5 7 ˅5 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.935s 4/21 341.7 8 ˅1 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.973s 23/24 338.5 9 ˅1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.106s 16/20 340.6 10 ^4 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.201s 21/23 339.6 11 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.350s 21/23 340.6 12 ^5 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.507s 11/24 334.3 13 ^2 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.645s 19/21 341.7 14 ^7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) +1.694s 24/29 335.4 15 ˅9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.844s 4/19 342.8 16 ˅7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.967s 4/22 338.5 17 ˅7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.992s 3/8 335.4 18 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +2.453s 18/20 337.5 19 ^1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +2.584s 9/20 335.4 20 ˅4 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +2.637s 4/18 339.6 21 ^1 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.787s 24/27 330.2 22 ˅3 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +2.848s 3/21 337.5

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.

= Posisi pembalap sama seperti jam sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Lap tercepat tes Shakedown:

Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).

Alex Rins, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Pukul 11 ​​pagi dan jam pertama pengujian berakhir dengan Alex Rins di posisi teratas dengan Yamaha V4 baru, diikuti oleh pembalap rookie Diogo Moreira, Marco Bezzecchi dari Aprilia, dan juara WorldSBK Toprak Razgatlioglu.

Rekan setim Rins, Fabio Quartararo, mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi, sementara Marc Marquez berada di posisi keempat dan menjadi pembalap Ducati terbaik dalam kembalinya ke lintasan...

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (11:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed (km/h) 1 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:58.576s 12/13 334.3 2 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.253s 4/10 340.6 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) +0.319s 6/13 341.7 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.007s 7/11 335.4 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.011s 8/14 336.4 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.162s 4/9 340.6 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.234s 12/13 338.5 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.271s 6/7 339.6 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.285s 4/12 338.5 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.310s 3/8 335.4 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.394s 12/13 340.6 12 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +-58.403s 13/14 339.6 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.601s 7/9 333.3 14 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.719s 6/7 335.4 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.788s 8/11 341.7 16 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.955s 4/10 339.6 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.067s 4/10 332.3 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +2.109s 10/11 334.3 19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +2.166s 3/10 337.5 20 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +2.383s 5/7 334.3 21 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) +2.424s 11/13 328.2 22 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) +4.360s 9/9 326.2

Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.

Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.

Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.

Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).

Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).

Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).

Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).

Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).

Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan

Honda: Joan Mir, 332.8km/h.

Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.

KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.

Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.

Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.

(‘Average’ = Top 5 speeds).