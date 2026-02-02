Joan Mir Belum Pasti soal 2027 di Tengah Rumor Quartararo–Honda

Joan Mir mengakui “Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan” terkait masa depannya di MotoGP saat Fabio Quartararo dikabarkan akan bergabung dengan Honda pada tahun 2027.

Pasar pembalap 2027 sudah berjalan, dengan Aprilia mengkonfirmasi pada hari Senin (2/2) bahwa mereka telah menyetujui kontrak multi-tahun baru dengan Marco Bezzecchi.

Berita itu menyusul laporan mengejutkan pekan lalu bahwa Quartararo telah menandatangani kontrak dengan Honda - yang sudah dibantahnya pada hari Senin - lalu Jorge Martin ke Yamaha, dan Pedro Acosta bergabung dengan Ducati.

Honda diperkirakan menjadi salah satu pemain besar di pasar pembalap MotoGP 2027 setelah peningkatan mereka tahun lalu.

Tapi pabrikan Jepang itu juga sudah separuh penuh, dengan Johann Zarco dan Diogo Moreira sudah mengantungi kontrak 2027 dengan LCR.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jika rumor Quartararo terealisasi, masa depan Mir dan Luca Marini di pabrikan Jepang itu terancam.

Mir tidak tahu rencananya di 2027

Setelah peluncuran livery Honda 2026, Crash.net bertanya kepada Mir tentang diskusi apa yang telah ia lakukan dengan Honda mengenai tahun depan di tengah rumor Quartararo.

“Yah, intinya adalah setiap kali kita mulai berbicara tentang kontrak baru semakin awal; tidak ada batasan untuk itu,” katanya memulai. “Dan saya pikir sekarang sepertinya seseorang mulai berbicara pada bulan November.

“Dalam kasus saya, ini membuat semua orang tidak bisa tidur karena Anda tidak ingin kehilangan kursi. Tetapi dari sudut pandang lain, saya ingin melihat perkembangannya untuk mengambil keputusan.

“Saya rasa jika Anda tidak menunggu dan sedikit melebih-lebihkan prosedur ini, Anda bisa membuat keputusan yang tidak tepat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi Anda harus menerimanya, karena semua orang melakukannya lebih awal. Jadi, kami akan mencoba memainkan kartu kami.

“Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Itu sedikit keputusan saya saat ini. Memang benar saya melihat peningkatan dari proyek Honda dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya telah berada di tim ini di saat-saat sulit. Dan tahun lalu ketika saya berada di podium, saya merayakannya seperti kejuaraan, karena meraih hasil bersama mereka, rasanya berbeda.”

Ketika diminta menjelaskan lebih lanjut maksudnya dengan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia menambahkan: “Sejujurnya, lebih tepatnya saya bahkan tidak memikirkannya.

“Saya tidak memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Saya tidak tahu. Saat ini, saya hanya berpikir untuk memulai tahun ini sebaik mungkin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi jika pembalap lain menyelesaikan kesepakatan, kita harus bergerak. Itu juga kenyataannya. Jadi, kita lihat saja nanti.”