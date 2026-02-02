Quartararo Benarkan Pembicaraan Honda, Bantah Sudah Teken Kontrak

Fabio Quartararo membantah bahwa ia sudah menandatangani kontrak dengan Honda untuk 2027, tapi membenarkan adanya pembicaraan.

Masa depan Quartararo diperkirakan akan menjadi salah satu topik pembicaraan utama di bursa pembalap 2027 musim dingin ini.

Benar saja, Motorsport langsung melaporkan bahwa pembalap Prancis itu telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Honda yang berlaku mulai 2027.

Quartararo tetap bungkam ketika dicegat oleh situs web resmi MotoGP dalam perjalanannya ke paddock Sepang untuk uji coba awal pekan lalu.

“Terlalu banyak bicara!” Quartararo menjawab MotoGP.com. “Fokuslah pada apa yang bisa kita fokuskan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Quartararo buka suara soal Honda

Jelang tes MotoGP Sepang pekan ini, Quartararo menjawab pertanyaan serupa dari media, dan mengatakan bahwa belum ada kontrak yang ditandatangani.

Namun, ia membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa pabrikan, termasuk Honda.

“Honda adalah salah satu tim yang sedang saya ajak bicara,” katanya.

“Saya akan meluangkan waktu yang saya butuhkan untuk membuat keputusan dengan tujuan tahun 2027, tetapi hingga hari ini, saya belum menandatangani apa pun.

“Saya memiliki orang-orang yang tepat di sekitar saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini adalah pertaruhan bagi saya, tetapi juga bagi semua orang. Semua orang akan mencoba meyakinkan Anda. Orang-orang bisa mengatakan apa pun yang mereka inginkan; ini bukan tentang uang, ini tentang menang lagi.”

Kesepakatan Quartararo dengan Honda dikabarkan bernilai €15 juta.

Selama acara peluncuran Yamaha bulan lalu, bos tim Massimo Meregalli mengkonfirmasi bahwa pabrikan tersebut belum memulai pembicaraan dengan Quartararo tentang perpanjangan kontrak.

Quartararo menandatangani kontrak dua tahun pada tahun 2024, bernilai sekitar €12 juta per tahun, setelah pembalap Prancis itu dibujuk untuk tetap bertahan oleh arahan teknis Max Bartolini.

Namun, Quartararo kurang terkesan dengan versi awal Yamaha V4 yang diujinya pada akhir tahun lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di tengah rumor tentang Quartararo, muncul laporan bahwa posisinya di Yamaha akan digantikan oleh juara dunia 2024, Jorge Martin.

Pada hari Senin, 2 Februari, sehari sebelum pengujian dimulai, Aprilia mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan dua tahun dengan Marco Bezzecchi.